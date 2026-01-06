ua en ru
Луческу лег под нож: у экс-тренера "Шахтера" и "Динамо" серьезные проблемы

Вторник 06 января 2026 19:56
Луческу лег под нож: у экс-тренера "Шахтера" и "Динамо" серьезные проблемы Фото: Мирча Луческу (Getty Inages)
Автор: Андрей Костенко

Бывший главный тренер украинских грандов - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", а ныне наставник сборной Румынии Мирча Луческу перенес очередную операцию на сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой румынские издания Fanatik и GOLAZO.

Отменена поездка в Турцию

80-летний специалист планировал 4 января прибыть в турецкую Анталью, где проходят сборы многих румынских клубов. Там Луческу должен был наблюдать за кандидатами в национальную сборную Румынии.

Однако по медицинским причинам тренер в последний момент отменил поездку. Отмечается, что дома он оказался под наблюдением кардиологов.

Луческу перенес операцию

По информации GOLAZO.ro, у тренера - очередное обострением сердечного заболевания, из-за которого ему пришлось перенести операцию. Ранее Луческу уже проходил хирургическое вмешательство в 2009 году, а также имел запланированную операцию в прошлом году.

Сам тренер подтвердил проблемы со здоровьем.

"У меня операция, я ее постоянно откладывал, потому что были матчи, были праздники. Я действительно планировал поехать в Турцию, чтобы посмотреть игроков. Но по требованию врачей должен был остаться дома. Сейчас я стараюсь организовать все так, чтобы как можно быстрее выздороветь", - сказал Луческу.

Плей-офф для Румынии

В то же время Fanatik отмечает, что состояние тренера улучшилось. По словам ассистентов Луческу, он может прибыть в Анталью уже в пятницу, 9 января, чтобы лично посмотреть матч между румынским ФКСБ и турецким "Бешикташем".

Сборная Румынии, которую возглавляет Луческу, готовится к матчам плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года. 26 марта румыны сыграют против Турции в Стамбуле.

Кто такой Мирча Луческу

80-летний специалист является одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он завоевал 35 трофеев.

В течение 12 лет (2004-2016) работал в донецком "Шахтере", с которым достиг наибольшего успеха в истории независимой Украины - победы в Кубке УЕФА 2009 года.

В 2020-2023 годах возглавлял киевское "Динамо", с которым выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. Луческу является уникальным тренером, который становился чемпионом Украины с обоими грандами - "Шахтером" и "Динамо".

В 2024 году он был назначен главным тренером национальной команды Румынии. Нини он является самым возрастным тренером сборных команд в мире.

Ранее мы сообщили, что лондонский "Челси" официально возглавил 41-летний ноунейм.

Также читайте о футболистах сборной Украины, которые могут сменить клуб в зимнее трансферное окно.

