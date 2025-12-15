ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда
Українські військові останнім часом активно організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угруповання військ "Схід".
"Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові", - зазначили у угрупованні військ "Схід".
Повідомляється, що у районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.
Також військові підкреслили, що організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки", - додали у ЗСУ.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.
За його словами, після заслуховування доповідей командирів корпусів і підрозділів було визначено конкретні заходи для посилення оборонних рубежів і підвищення ефективності дій українських сил.
Також раніше повідомлялось, що російські війська 10 грудня намагалися здійснити прорив у напрямку села Гришине на півдні Покровська, використовуючи колону з мото- та квадроциклів. Противник зупинився в районі перерізаного логістичного маршруту, після чого українські підрозділи завдали по колоні прицільних ударів.