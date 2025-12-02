Не лише Вайдлер: Усик назвав ще один бажаний бій

Бій за правилами ММА

Під час щорічного конгресу WBC у Таїланді Усик вкотре підтвердив, що хотів би провести поєдинок в октагоні проти популярного американського шоумена та боксера Джейка Пола.

За словами українця, бій за правилами ММА став би для нього новим викликом і цікавим етапом у кар'єрі.

Молитва за Пола

У зв'язку з цим Олександр стурбований майбутнім поєдинком Пола проти свого колишнього суперника, дворазового чемпіона у хевівейті, британця Ентоні Джошуа.

"Якщо Ентоні Джошуа захоче, він може вбити цього хлопця. Я молитимуся за Джейка Пола, тому що хочу побитися з ним в октагоні", - заявив Усик.

Поєдинок Джошуа – Пол запланований на 19 грудня в американському Маямі. Він буде офіційним і пройде у форматі восьми раундів. Трансляцію забезпечить платформа Netflix.