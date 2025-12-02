UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Не лише Вайдлер: Усик назвав ще один бажаний бій

Олександр Усик (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик продовжує формувати плани на завершальний етап кар'єри. При цьому його інтереси виходять далеко за межі класичного боксу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Бій за правилами ММА

Під час щорічного конгресу WBC у Таїланді Усик вкотре підтвердив, що хотів би провести поєдинок в октагоні проти популярного американського шоумена та боксера Джейка Пола.

За словами українця, бій за правилами ММА став би для нього новим викликом і цікавим етапом у кар'єрі.

Молитва за Пола

У зв'язку з цим Олександр стурбований майбутнім поєдинком Пола проти свого колишнього суперника, дворазового чемпіона у хевівейті, британця Ентоні Джошуа.

"Якщо Ентоні Джошуа захоче, він може вбити цього хлопця. Я молитимуся за Джейка Пола, тому що хочу побитися з ним в октагоні", - заявив Усик.

Поєдинок Джошуа – Пол запланований на 19 грудня в американському Маямі. Він буде офіційним і пройде у форматі восьми раундів. Трансляцію забезпечить платформа Netflix.

Раніше ми повідомили, що Усик став найкращим боксером 2025 року за версією WBC.

Також дізнайтеся, як Усик у челенджі обрав найкращих боксерів та кого сенсаційно поставив вище за себе.

Читайте РБК-Україна в Google News
БоксОлександр Усик