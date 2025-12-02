RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Не только Уайдлер: Усик назвал еще один желаемый бой

Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает формировать планы на завершающий этап карьеры. При этом его интересы выходят далеко за пределы классического бокса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Бой по правилам ММА

Во время ежегодного конгресса WBC в Таиланде Усик в очередной раз подтвердил, что хотел бы провести поединок в октагоне против популярного американского шоумена и боксера Джейка Пола.

По словам украинца, бой по правилам ММА стал бы для него новым вызовом и интересным этапом в карьере.

Молитва за Пола

В связи с этим Александр обеспокоен предстоящим поединком Пола против своего бывшего соперника, двукратного чемпиона в хэвивейте, британца Энтони Джошуа.

"Если Энтони Джошуа захочет, он может убить этого парня. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу подраться с ним в октагоне", - заявил Усик.

Поединок Джошуа - Пол запланирован на 19 декабря в американском Майами. Он будет официальным и пройдет в формате восьми раундов. Трансляцию обеспечит платформа Netflix.

Ранее мы сообщили, что Усик стал лучшим боксером 2025 года по версии WBC.

Также узнайте, как Усик в челлендже выбрал лучших боксеров и кого сенсационно поставил выше себя.

Читайте РБК-Украина в Google News
БоксАлександр Усик