Не только Уайдлер: Усик назвал еще один желаемый бой

Бой по правилам ММА

Во время ежегодного конгресса WBC в Таиланде Усик в очередной раз подтвердил, что хотел бы провести поединок в октагоне против популярного американского шоумена и боксера Джейка Пола.

По словам украинца, бой по правилам ММА стал бы для него новым вызовом и интересным этапом в карьере.

Молитва за Пола

В связи с этим Александр обеспокоен предстоящим поединком Пола против своего бывшего соперника, двукратного чемпиона в хэвивейте, британца Энтони Джошуа.

"Если Энтони Джошуа захочет, он может убить этого парня. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу подраться с ним в октагоне", - заявил Усик.

Поединок Джошуа - Пол запланирован на 19 декабря в американском Майами. Он будет официальным и пройдет в формате восьми раундов. Трансляцию обеспечит платформа Netflix.