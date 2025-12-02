Усик у челенджі обрав найкращих боксерів: кого сенсаційно поставив вище за себе (відео)

Український володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик взяв участь у цікавому челенджі, де треба було обрати одного з двох боксерів методом виключення.

Як виглядає вибір вітчизняного чемпіона – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram Всесвітньої боксерської ради (WBC) .

Алі – поза конкуренцією

На запитання Усик відповідав, перебуваючи в Таїланді, де зараз проходить щорічна боксерська конвенція WBC.

Спочатку Олександр мав зробити вибір між такими бійцями:

Канело чи Пак'яо?

Канело.

Канело чи Марвін Хаглер?

Марвін Хаглер.

Марвін Хаглер чи Оскар Де Ла Хойя?

Марвін Хаглер.

Марвін Хаглер чи Мохаммед Алі?

Мохаммед Алі.

Мохаммед Алі чи Хуліо Сезар Чавес?

Брате, тільки Мохаммед Алі. Зупинись.

Співрозмовник послухався Олександра та розпочав "другий раунд":

Хуліо Сезар Чавес чи Дюран?

Дюран.

Дюран чи Мейвзер?

Дюран.

Дюран чи Іноуе?

Дюран.

Дюран чи Усик?

Дюран.

Хто такий Дюран, якого Усик оцінив вище за себе

Роберто Дюран – легендарний панамський боксер, один із найвидатніших у історії світового спорту. Його кар'єра тривала з 1968 до 2001 року. За цей час панамець провів на рингу 119 боїв, у яких здобув 103 перемоги (70 з них – нокаутом). Він став чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях і був визнаний найкращим легковаговим боксером XX століття.

Дюран прославився як найкращий інфайтер у боксі – боєць, який домінує у ближньому бою. Він мав шалений характер, сформований у бідних кварталах Панами, володів потужним ударом, високою інтенсивністю та вмів безжально тиснути на суперника. Саме поєднання жорсткого стилю та неймовірної витривалості зробило Дюрана справжньою легендою рингу.

Роберто Дюран (праворуч) проти Шугара Рея Леонарда у 1980 році (фото: Boxing News)