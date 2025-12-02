ua en ru
Не лише Вайдлер: Усик назвав ще один бажаний бій

Вівторок 02 грудня 2025 23:23
Не лише Вайдлер: Усик назвав ще один бажаний бій Олександр Усик (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик продовжує формувати плани на завершальний етап кар'єри. При цьому його інтереси виходять далеко за межі класичного боксу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Бій за правилами ММА

Під час щорічного конгресу WBC у Таїланді Усик вкотре підтвердив, що хотів би провести поєдинок в октагоні проти популярного американського шоумена та боксера Джейка Пола.

За словами українця, бій за правилами ММА став би для нього новим викликом і цікавим етапом у кар'єрі.

Молитва за Пола

У зв'язку з цим Олександр стурбований майбутнім поєдинком Пола проти свого колишнього суперника, дворазового чемпіона у хевівейті, британця Ентоні Джошуа.

"Якщо Ентоні Джошуа захоче, він може вбити цього хлопця. Я молитимуся за Джейка Пола, тому що хочу побитися з ним в октагоні", - заявив Усик.

Не лише Вайдлер: Усик назвав ще один бажаний бій

Поєдинок Джошуа – Пол запланований на 19 грудня в американському Маямі. Він буде офіційним і пройде у форматі восьми раундів. Трансляцію забезпечить платформа Netflix.

Раніше ми повідомили, що Усик став найкращим боксером 2025 року за версією WBC.

Також дізнайтеся, як Усик у челенджі обрав найкращих боксерів та кого сенсаційно поставив вище за себе.

