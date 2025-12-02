Не только Уайдлер: Усик назвал еще один желаемый бой
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает формировать планы на завершающий этап карьеры. При этом его интересы выходят далеко за пределы классического бокса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.
Бой по правилам ММА
Во время ежегодного конгресса WBC в Таиланде Усик в очередной раз подтвердил, что хотел бы провести поединок в октагоне против популярного американского шоумена и боксера Джейка Пола.
По словам украинца, бой по правилам ММА стал бы для него новым вызовом и интересным этапом в карьере.
Молитва за Пола
В связи с этим Александр обеспокоен предстоящим поединком Пола против своего бывшего соперника, двукратного чемпиона в хэвивейте, британца Энтони Джошуа.
"Если Энтони Джошуа захочет, он может убить этого парня. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу подраться с ним в октагоне", - заявил Усик.
Поединок Джошуа - Пол запланирован на 19 декабря в американском Майами. Он будет официальным и пройдет в формате восьми раундов. Трансляцию обеспечит платформа Netflix.
