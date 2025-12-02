ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Не только Уайдлер: Усик назвал еще один желаемый бой

Вторник 02 декабря 2025 23:23
UA EN RU
Не только Уайдлер: Усик назвал еще один желаемый бой Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает формировать планы на завершающий этап карьеры. При этом его интересы выходят далеко за пределы классического бокса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Бой по правилам ММА

Во время ежегодного конгресса WBC в Таиланде Усик в очередной раз подтвердил, что хотел бы провести поединок в октагоне против популярного американского шоумена и боксера Джейка Пола.

По словам украинца, бой по правилам ММА стал бы для него новым вызовом и интересным этапом в карьере.

Молитва за Пола

В связи с этим Александр обеспокоен предстоящим поединком Пола против своего бывшего соперника, двукратного чемпиона в хэвивейте, британца Энтони Джошуа.

"Если Энтони Джошуа захочет, он может убить этого парня. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу подраться с ним в октагоне", - заявил Усик.

Не только Уайдлер: Усик назвал еще один желаемый бой

Поединок Джошуа - Пол запланирован на 19 декабря в американском Майами. Он будет официальным и пройдет в формате восьми раундов. Трансляцию обеспечит платформа Netflix.

Ранее мы сообщили, что Усик стал лучшим боксером 2025 года по версии WBC.

Также узнайте, как Усик в челлендже выбрал лучших боксеров и кого сенсационно поставил выше себя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США
Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит