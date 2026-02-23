Не лише Клебо: топ-10 мультимедалістів Олімпіади-2026

Рекордний тріумф Норвегії

Протягом 16-ти змагальних днів у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно 116 комплектів нагород у 16 видах спорту. У загальнокомандному заліку впевнену перемогу здобула збірна Норвегії. Скандинави не просто посіли перше місце, а й встановили новий абсолютний рекорд зимових Олімпіад, завоювавши 18 золотих медалей.

Феноменальний Клебо

Лідером особистого заліку мультимедалістів став лижник Йоганнес Клебо. Норвезький спортсмен продемонстрував стовідсотковий результат: він взяв участь у шести дисциплінах і виграв "золото" у кожній з них.

З показником – 6 із 6-ти Клебо підтвердив статус найсильнішого лижника планети та встановив абсолютний рекорд за кількістю перемог протягом однієї зимової Олімпіади.

Інші герої Ігор

Неймовірний результат Клебо залишив у тіні інших героїв Олімпіади в Італії. Між тим досягненнями можуть похвалитися ще декілька спортсменів, які також не один раз підіймалися на п'єдестал – представники біатлону, шорт-треку та гірськолижних дисциплін.

Топ-10 мультимедалістів Олімпіади-2026:

Йоганнес Клебо (Норвегія, лижі) – 6 медалей (усі – "золото") Штурла Легрейд (Норвегія, біатлон) – 5 (3 "срібла" + 2 "бронзи") Жюлія Сімон (Франція, біатлон) – 4 (3 "золота" + 1 "срібло") Кантен Фійон-Має (Франція, біатлон) – 4 медалі (3 "золота" + 1 "бронза") Єнс ванʼт Ваут (Нідерланди, шорт-трек) – 4 (3 "золота" + 1 "бронза") Лу Жанмонно (Франція, біатлон) – 4 (2 "золота" + 1 "срібло" + 1 "бронза") Ебба Андерсон (Швеція, лижі) – 4 (1 "золото" + 3 "срібла") Кортні Саро (Канада, шорт-трек) – 4 (2 "срібла" + 2 "бронзи") Єнс Офтебро (Норвегія, лижне двоборство) – 3 (усі — "золото") Франьйо фон Алльмен (Швейцарія, гірськолижний спорт) – 3 (усі — "золото")

Варто зазначити, що представник Швейцарії Франьйо фон Алльмен та норвежець Єнс Офтебро також показали максимальну ефективність, вигравши золоті медалі у всіх трьох стартах, де вони були заявлені.