Не лише Клебо: топ-10 мультимедалістів Олімпіади-2026

Зимові Олімпійські ігри-2026 в Італії офіційно завершилися, підбивши підсумки не лише командного заліку, а й особистих досягнень атлетів. Головним героєм турніру став норвезький лижник Йоганнес Клебо, який встановив історичний рекорд за кількістю золотих нагород на одних Іграх.
Хто ще зі спортсменів здобув у Італії найбільше медалей – розповідає РБК-Україна.
Читайте також: Диктатура, як у Зімбабве: Гераскевич кинув виклик МОК та вимагає відставки Ковентрі
Протягом 16-ти змагальних днів у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно 116 комплектів нагород у 16 видах спорту. У загальнокомандному заліку впевнену перемогу здобула збірна Норвегії. Скандинави не просто посіли перше місце, а й встановили новий абсолютний рекорд зимових Олімпіад, завоювавши 18 золотих медалей.
Лідером особистого заліку мультимедалістів став лижник Йоганнес Клебо. Норвезький спортсмен продемонстрував стовідсотковий результат: він взяв участь у шести дисциплінах і виграв "золото" у кожній з них.
З показником – 6 із 6-ти Клебо підтвердив статус найсильнішого лижника планети та встановив абсолютний рекорд за кількістю перемог протягом однієї зимової Олімпіади.
Неймовірний результат Клебо залишив у тіні інших героїв Олімпіади в Італії. Між тим досягненнями можуть похвалитися ще декілька спортсменів, які також не один раз підіймалися на п'єдестал – представники біатлону, шорт-треку та гірськолижних дисциплін.
Топ-10 мультимедалістів Олімпіади-2026:
Варто зазначити, що представник Швейцарії Франьйо фон Алльмен та норвежець Єнс Офтебро також показали максимальну ефективність, вигравши золоті медалі у всіх трьох стартах, де вони були заявлені.
Раніше ми повідомили про топ-10 результатів українців на Олімпіаді-2026.