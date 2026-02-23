Не только Клебо: топ-10 мультимедалистов Олимпиады-2026

Рекордный триумф Норвегии

В течение 16-ти соревновательных дней в Милане и Кортине-д'Ампеццо было разыграно 116 комплектов наград в 16 видах спорта. В общекомандном зачете уверенную победу одержала сборная Норвегии. Скандинавы не просто заняли первое место, но и установили новый абсолютный рекорд зимних Олимпиад, завоевав 18 золотых медалей.

Феноменальный Клебо

Лидером личного зачета мультимедалистов стал лыжник Йоханнес Клебо. Норвежский спортсмен продемонстрировал стопроцентный результат: он принял участие в шести дисциплинах и выиграл "золото" в каждой из них.

С показателем - 6 из 6-ти Клебо подтвердил статус сильнейшего лыжника планеты и установил абсолютный рекорд по количеству побед в течение одной зимней Олимпиады.

Другие герои Игр

Невероятный результат Клебо оставил в тени других героев Олимпиады в Италии. Между тем достижениями могут похвастаться еще несколько спортсменов, которые также не один раз поднимались на пьедестал - представители биатлона, шорт-трека и горнолыжных дисциплин.

Топ-10 мультимедалистов Олимпиады-2026:

Йоханнес Клебо (Норвегия, лыжи) - 6 медалей (все - "золото") Штурла Легрейд (Норвегия, биатлон) - 5 (3 "серебра" + 2 "бронзы") Жюлия Симон (Франция, биатлон) - 4 (3 "золота" + 1 "серебро") Кантен Фийон-Мае (Франция, биатлон) - 4 медали (3 "золота" + 1 "бронза") Йенс ваньют Ваут (Нидерланды, шорт-трек) - 4 (3 "золота" + 1 "бронза") Лу Жанмонно (Франция, биатлон) - 4 (2 "золота" + 1 "серебро" + 1 "бронза") Эбба Андерсон (Швеция, лыжи) - 4 (1 "золото" + 3 "серебра") Кортни Саро (Канада, шорт-трек) - 4 (2 "серебра" + 2 "бронзы") Йенс Офтебро (Норвегия, лыжное двоеборье) - 3 (все - "золото") Франьйо фон Алльмен (Швейцария, горнолыжный спорт) - 3 (все - "золото")

Стоит отметить, что представитель Швейцарии Франьйо фон Алльмен и норвежец Йенс Офтебро также показали максимальную эффективность, выиграв золотые медали во всех трех стартах, где они были заявлены.