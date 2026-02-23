Не только Клебо: топ-10 мультимедалистов Олимпиады-2026

Зимние Олимпийские игры-2026 в Италии официально завершились, подведя итоги не только командного зачета, но и личных достижений атлетов. Главным героем турнира стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который установил исторический рекорд по количеству золотых наград на одних Играх.
Кто еще из спортсменов получил в Италии больше всего медалей - рассказывает РБК-Украина.
В течение 16-ти соревновательных дней в Милане и Кортине-д'Ампеццо было разыграно 116 комплектов наград в 16 видах спорта. В общекомандном зачете уверенную победу одержала сборная Норвегии. Скандинавы не просто заняли первое место, но и установили новый абсолютный рекорд зимних Олимпиад, завоевав 18 золотых медалей.
Лидером личного зачета мультимедалистов стал лыжник Йоханнес Клебо. Норвежский спортсмен продемонстрировал стопроцентный результат: он принял участие в шести дисциплинах и выиграл "золото" в каждой из них.
С показателем - 6 из 6-ти Клебо подтвердил статус сильнейшего лыжника планеты и установил абсолютный рекорд по количеству побед в течение одной зимней Олимпиады.
Невероятный результат Клебо оставил в тени других героев Олимпиады в Италии. Между тем достижениями могут похвастаться еще несколько спортсменов, которые также не один раз поднимались на пьедестал - представители биатлона, шорт-трека и горнолыжных дисциплин.
Топ-10 мультимедалистов Олимпиады-2026:
Стоит отметить, что представитель Швейцарии Франьйо фон Алльмен и норвежец Йенс Офтебро также показали максимальную эффективность, выиграв золотые медали во всех трех стартах, где они были заявлены.
