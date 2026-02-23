ua en ru
Пн, 23 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Не лише Клебо: топ-10 мультимедалістів Олімпіади-2026

Понеділок 23 лютого 2026 14:18
UA EN RU
Не лише Клебо: топ-10 мультимедалістів Олімпіади-2026 Йоганнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)
Автор: Андрій Костенко

Зимові Олімпійські ігри-2026 в Італії офіційно завершилися, підбивши підсумки не лише командного заліку, а й особистих досягнень атлетів. Головним героєм турніру став норвезький лижник Йоганнес Клебо, який встановив історичний рекорд за кількістю золотих нагород на одних Іграх.

Хто ще зі спортсменів здобув у Італії найбільше медалей – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: Диктатура, як у Зімбабве: Гераскевич кинув виклик МОК та вимагає відставки Ковентрі

Рекордний тріумф Норвегії

Протягом 16-ти змагальних днів у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно 116 комплектів нагород у 16 видах спорту. У загальнокомандному заліку впевнену перемогу здобула збірна Норвегії. Скандинави не просто посіли перше місце, а й встановили новий абсолютний рекорд зимових Олімпіад, завоювавши 18 золотих медалей.

Феноменальний Клебо

Лідером особистого заліку мультимедалістів став лижник Йоганнес Клебо. Норвезький спортсмен продемонстрував стовідсотковий результат: він взяв участь у шести дисциплінах і виграв "золото" у кожній з них.

З показником – 6 із 6-ти Клебо підтвердив статус найсильнішого лижника планети та встановив абсолютний рекорд за кількістю перемог протягом однієї зимової Олімпіади.

Інші герої Ігор

Неймовірний результат Клебо залишив у тіні інших героїв Олімпіади в Італії. Між тим досягненнями можуть похвалитися ще декілька спортсменів, які також не один раз підіймалися на п'єдестал – представники біатлону, шорт-треку та гірськолижних дисциплін.

Топ-10 мультимедалістів Олімпіади-2026:

  1. Йоганнес Клебо (Норвегія, лижі) – 6 медалей (усі – "золото")
  2. Штурла Легрейд (Норвегія, біатлон) – 5 (3 "срібла" + 2 "бронзи")
  3. Жюлія Сімон (Франція, біатлон) – 4 (3 "золота" + 1 "срібло")
  4. Кантен Фійон-Має (Франція, біатлон) – 4 медалі (3 "золота" + 1 "бронза")
  5. Єнс ванʼт Ваут (Нідерланди, шорт-трек) – 4 (3 "золота" + 1 "бронза")
  6. Лу Жанмонно (Франція, біатлон) – 4 (2 "золота" + 1 "срібло" + 1 "бронза")
  7. Ебба Андерсон (Швеція, лижі) – 4 (1 "золото" + 3 "срібла")
  8. Кортні Саро (Канада, шорт-трек) – 4 (2 "срібла" + 2 "бронзи")
  9. Єнс Офтебро (Норвегія, лижне двоборство) – 3 (усі — "золото")
  10. Франьйо фон Алльмен (Швейцарія, гірськолижний спорт) – 3 (усі — "золото")

Варто зазначити, що представник Швейцарії Франьйо фон Алльмен та норвежець Єнс Офтебро також показали максимальну ефективність, вигравши золоті медалі у всіх трьох стартах, де вони були заявлені.

Раніше ми повідомили про топ-10 результатів українців на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рекорди
Новини
Замість мобілізації – контракти: Зеленський назвав умову для змін в армії
Замість мобілізації – контракти: Зеленський назвав умову для змін в армії
Аналітика
Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади