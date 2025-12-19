Ліга конференцій: підсумкова таблиця та потенційні суперники "Шахтаря"

Завершився основний етап Ліги конференцій. "Динамо", попри перемогу в останньому турі, вилетіло з розіграшу. Натомість "Шахтар" отримав пряму путівку до 1/8 фіналу.
Про підсумки етапу ліги та потенційних суперників "гірників" – розповідає РБК-Україна.
"Шахтар" не втримався на другому місці в таблиці, яке посідав до останнього туру: нічия з "Рієкою" відкинула "гірників" на шосту сходинку.
Першим фінішував французький "Страсбур", у складі якого числиться український захисник Едуард Соболь. Друге місце несподівано посів польський "Ракув", де також є українець – півзахисник Владислав Кочергін. Він травмований, тому у поточному розіграші ЛК участі ще не брав.
За підсумками основного етапу напряму до 1/8 фіналу Ліги конференцій вийшли:
Команди, що посіли місця з 9-го до 24-го потрапили у стики. Серед них – англійський "Крістал Пелес", який вважали одним з головних фаворитів турніру, але він в останній момент пролетів повз топ-8.
Цікаво, що на передостанню сходинку учасників плей-офф скочив боснійський "Зрінські", якому "Динамо" в основному раунді наколотило шість голів.
З новим форматом єврокубків вже прямо зараз визначився пул ймовірних суперників "гірників" в 1/8 фіналу. На цій стадії "Шахтар" зіграє з кимось із цієї четвірки.
Жеребкування стикових матчів відбудеться 16 січня 2026 року, а самі поєдинки – 19 та 26 лютого.
Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 27 лютого. Саме тоді "Шахтар" дізнається свого наступного суперника, з яким зіграє 12 та 19 березня.
