RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Лига конференций: итоговая таблица и потенциальные соперники "Шахтера"

Фото: "Шахтер" шагает дальше (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Завершился основной этап Лиги конференций. "Динамо", несмотря на победу в последнем туре, вылетело из розыгрыша. А "Шахтер" получил прямую путевку в 1/8 финала.

Об итогах этапа лиги и потенциальных соперниках "горняков" - рассказывает РБК-Украина.

Кто вышел в 1/8-м и в стыки

"Шахтер" не удержался на втором месте в таблице, которое занимал до последнего тура: ничья с "Риекой" отбросила "горняков" на шестую строчку.

Первым финишировал французский "Страсбур", в составе которого числится украинский защитник Эдуард Соболь. Второе место неожиданно занял польский "Ракув", где также есть украинец - полузащитник Владислав Кочергин. Он травмирован, поэтому в текущем розыгрыше ЛК участия еще не принимал.

По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала Лиги конференций вышли:

  • "Страсбур" (Франция)
  • "Ракув" (Польша)
  • АЕК Афины (Греция)
  • "Спарта" (Чехия)
  • "Райо Вальекано" (Испания)
  • "Шахтер" (Украина)
  • "Майнц" (Германия)
  • АЕК Ларнака (Кипр)

Команды, занявшие места с 9-го по 24-й попали в стыки. Среди них - английский "Кристал Пэлас", который считали одним из главных фаворитов турнира, но он в последний момент пролетел мимо топ-8.

Интересно, что на предпоследнюю строчку участников плей-офф вскочил боснийский "Зрински", которому "Динамо" в основном раунде наколотило шесть голов.

Потенциальные соперники "Шахтера"

С новым форматом еврокубков уже прямо сейчас определился пул вероятных соперников "горняков" в 1/8 финала. На этой стадии "Шахтер" сыграет с кем-то из этой четверки.

  • "КуПС" (Финляндия)
  • "Шкендия" (Македония)
  • "Самсунспор" (Турция)
  • "Лех" (Польша)

Жеребьевка стыковых матчей состоится 16 января 2026 года, а сами поединки - 19 и 26 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля. Именно тогда "Шахтер" узнает своего следующего соперника, с которым сыграет 12 и 19 марта.

Ранее мы сообщали, как украинский вратарь Андрей Лунин впервые стал капитаном "Реала".

Также читайте, как Илья Забарный вместе с ПСЖ победил в Межконтинентальном кубке.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболШахтерДинамо