Лига конференций: итоговая таблица и потенциальные соперники "Шахтера"

Кто вышел в 1/8-м и в стыки

"Шахтер" не удержался на втором месте в таблице, которое занимал до последнего тура: ничья с "Риекой" отбросила "горняков" на шестую строчку.

Первым финишировал французский "Страсбур", в составе которого числится украинский защитник Эдуард Соболь. Второе место неожиданно занял польский "Ракув", где также есть украинец - полузащитник Владислав Кочергин. Он травмирован, поэтому в текущем розыгрыше ЛК участия еще не принимал.

По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала Лиги конференций вышли:

"Страсбур" (Франция)

"Ракув" (Польша)

АЕК Афины (Греция)

"Спарта" (Чехия)

"Райо Вальекано" (Испания)

"Шахтер" (Украина)

"Майнц" (Германия)

АЕК Ларнака (Кипр)

Команды, занявшие места с 9-го по 24-й попали в стыки. Среди них - английский "Кристал Пэлас", который считали одним из главных фаворитов турнира, но он в последний момент пролетел мимо топ-8.

Интересно, что на предпоследнюю строчку участников плей-офф вскочил боснийский "Зрински", которому "Динамо" в основном раунде наколотило шесть голов.

Потенциальные соперники "Шахтера"

С новым форматом еврокубков уже прямо сейчас определился пул вероятных соперников "горняков" в 1/8 финала. На этой стадии "Шахтер" сыграет с кем-то из этой четверки.

"КуПС" (Финляндия)

"Шкендия" (Македония)

"Самсунспор" (Турция)

"Лех" (Польша)

Жеребьевка стыковых матчей состоится 16 января 2026 года, а сами поединки - 19 и 26 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля. Именно тогда "Шахтер" узнает своего следующего соперника, с которым сыграет 12 и 19 марта.