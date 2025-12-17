ПСЖ і "Фламенго" видали вогняний матч за Міжконтинентальний кубок: відео голів

У середу, 17 грудня, у фіналі Міжконтинентального кубка французький "Парі Сен-Жермен" здобув перемогу над бразильським "Фламенго". Українець Ілля Забарний здобув з ПСЖ перший великий трофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

ПСЖ забиває з першої хвилини

Поєдинок розпочався з високої активності обох колективів, проте першими реальний шанс відсвяткувати успіх отримали парижани.

Вже на 9-й хвилині Фабіан Руїс відправив м'яч у сітку воріт номінальних гостей після комбінації за участю Невеша.

Проте радість підопічних Луїса Енріке була передчасною: після перегляду відеоповтору арбітри встановили, що під час атаки м'яч перетнув лицьову лінію. У підсумку гол іспанця скасували, а гру відновили кутовим ударом.

GOAL: FABIAN RUIZ PUTS PSG AHEAD IN THE FINAL!!!



PSG 1-0 Flamengopic.twitter.com/8SOv3wbiDw — CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2025

Бразильці відповідали рідше, зосередившись на захисних діях. Зокрема, на 17-й хвилині Пульгар випробував пильність голкіпера дальнім ударом, але той впевнено зафіксував м'яч.

Взяття воріт та кадрові втрати ПСЖ

На 34-й хвилині ПСЖ зіткнувся з серйозною проблемою - через отримане пошкодження поле не зміг покинути самостійно Лі Кан Ін. Замість нього у гру вступив Маюлю, який згодом став одним із героїв гольового епізоду.

Саме на 38-й хвилині парижанам вдалося відкрити рахунок. Маюлю організував атаку на правому фланзі, віддавши пас на Дуе. Останній виконав прострільну передачу на дальню стійку, де після боротьби за участю Хвічі та захисника "Фламенго" Россі м'яч опинився у сітці.

Перед самою перервою бразильський клуб мав можливість відігратися, коли Пульгар після навісу Де Арраскаети пробивав головою, але снаряд пройшов повз каркас воріт.

Відігратися бразильцям вдалося на 62 хвилині. Влучним пострілом відзначився Жоржиньйо, реалізувавши 11-метровий удар.

GOAL: JORGINHO HAS EQUALIZED FOR FLAMENGO!!



PSG 1-1 Flamengopic.twitter.com/1Gfbw3iuai — CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2025

Нічийний рахунок протримався до фінального свистка. А у серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися парижани - 2:1.

Цікаво, що свій удар "стратив" Усман Дембеле. Кращий футболіст світу 2025 року пробив вище воріт.

Міжконтинентальний кубок ФІФА. Фінал.

ПСЖ - "Фламенго" - 1:1 (2:1 - пен.)

Голи: Кварацхелія, 38 - Жоржиньйо, 62 (пен.)

Зазначимо, що це перший великий трофей Іллі Забарного у футболці ПСЖ. Однак сам український захисник весь поєдинок провів на лавці запасних.

ФІФА влипла в скандал після матчу

До речі, матч не обійшовся без резонансного суддівського епізоду, який викликав хвилю обурення серед уболівальників бразильського клубу.

Під час пробиття одного з пенальті воротар французької команди Матвій Сафонов, обома ногами перебував поза лінією воріт. Попри це, система VAR підтвердила правильність дій арбітра та не зафіксувала порушення правил.

У соцмережах почали активно поширюватися кадри моменту з різних ракурсів, а також звинувачення на адресу суддівської бригади. Дехто з вболівальників звинувачує ФІФА в тому, що вони "прибивають" клуби з Південної Америки, "ганебно грабуючи" їх "задля грошей".

Safonov, arquero del PSG, con los dos pies TOTALMENTE AFUERA de la linea.



Que hizo el VAR? VALIDÓ TODO, como si estuviese en la linea. Justo cuando el Flamengo se ponía arriba.



Parece que la corrupción de la FIFA no quiere que Sudamerica sea campeona del mundo. pic.twitter.com/bYtfgdU9EE — Fran (@frabigol) December 17, 2025

Що таке Міжконтинентальний турнір

Міжконтинентальний кубок проводиться між переможцями клубних турнірів шести конфедерацій.

ПСЖ отримав прямий вихід у фінал як переможець Ліги чемпіонів, а "Фламенго" пройшов через плей-офф, обігравши мексиканський Крус Асуль (2:1) та єгипетський Пірамідс (2:0).

Пряму трансляцію фіналу в Україні забезпечував телеканал Maincast Sport. За оцінками букмекерів фаворитом зустрічі були європейці - на їхню перемогу котирування складали 1.37, на "Фламенго" - 3.34.