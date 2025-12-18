ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Лунін - капітан "Реала", Яремчук забив у Греції: яскраві матчі українців у Європі

Четвер 18 грудня 2025 09:28
UA EN RU
Лунін - капітан "Реала", Яремчук забив у Греції: яскраві матчі українців у Європі Андрій Лунін (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українські футболісти провели насичений вечір у матчах національних кубків топчемпіонатів Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Яремчук забив у Кубку Греції, "Олімпіакос" достроково вийшов у плейоф

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився голом у поєдинку четвертого туру Кубка Греції проти "Іракліса". Зустріч завершилася впевненою перемогою "Олімпіакоса" з рахунком 6:0.

Кубок Греції у сезоні 2025/26 проходить у новому форматі - замість класичної сітки турнір стартує з лігового етапу за участі 20 команд. Після чотирьох турів формується таблиця, де перша четвірка напряму виходить до чвертьфіналу, а клуби з 5-го по 12-те місце грають додатковий раунд.

Яремчук вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч. На 51-й хвилині українець реалізував момент і записав на свій рахунок гол. Ще одне взяття воріт на 66-й хвилині було скасоване через офсайд.

"Олімпіакос" здобув четверту перемогу поспіль у турнірі, очолив таблицю та достроково гарантував собі участь у чвертьфіналі. У поточному сезоні Яремчук провів за грецький клуб 11 матчів у всіх змаганнях, забив чотири м'ячі та віддав один асист. Наступний поєдинок команда зіграє в чемпіонаті Греції проти "Кіфісії" 20 грудня о 20:30 за київським часом.

Ярмолюк у старті, але "Брентфорд" вилетів з Кубка англійської ліги

Півзахисник Єгор Ярмолюк розпочав чвертьфінальний матч Кубка англійської ліги у стартовому складі "Брентфорда", однак його команда поступилася "Манчестер Сіті".

Рахунок у матчі відкрив вінгер "містян" Раян Шеркі на 32-й хвилині, перегравши голкіпера Гакона Вальдімарссона. Після перерви бразилець Савіньйо подвоїв перевагу гостей.

Ярмолюк провів на полі 88 хвилин, виграв чотири єдиноборства, зробив один відбір та виконав 20 точних передач із 26. У сезоні 2025/26 українець зіграв 18 матчів за "Брентфорд" у всіх турнірах та має один асист. Наступну гру лондонці проведуть в АПЛ проти "Вулвергемптона" 20 грудня о 17:00 за київським часом.

Лунін вперше став капітаном "Реала" і вивів клуб до 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Голкіпер Андрій Лунін уперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою мадридського "Реала". Це сталося у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Талавери", який завершився перемогою "вершкових" з рахунком 3:2.

Для українця це був лише другий матч у сезоні. Раніше він захищав ворота "Реала" в поєдинку Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса".

Мадридці здобули перевагу завдяки дублю Кіліана Мбаппе та автоголу Мануеля Фаррандо, але наприкінці зустрічі "Талавера" скоротила відставання до мінімуму. На 80-й хвилині відзначився Науель Аррайо, а в компенсований час забив Гонсало Ді Ренсо. В останній атаці Лунін упевнено зіграв на виході та врятував команду від нічиєї.

Український воротар виконав три сейви та віддав 18 точних передач з 20. "Реал" пробився до 1/8 фіналу, а наступний матч проведе в Ла Лізі проти "Севільї" 20 грудня о 22:00 за Києвом.

Асист Судакова і травма: "Бенфіка" крокує далі в Кубку Португалії

Півзахисник Георгій Судаков відзначився результативною передачею у матчі Кубка Португалії проти "Фаренсе". Українець вийшов у стартовому складі, тоді як воротар Анатолій Трубін розпочав гру на лаві запасних та з'явився на полі після перерви.

Вже на 11-й хвилині Судаков асистував Річарду Ріосу, виконавши точну подачу зі штрафного. Проте на 36-й хвилині українець залишив поле через травму коліна після зіткнення з суперником.

Після матчу головний тренер "Бенфіки" Жозе Моуріньйо повідомив, що Судаков має шанси зіграти вже в наступному поєдинку проти "Фамалікана".

"Проблема з Судаковим та Баррейро в тому, що це були жорсткі контакти. Лікар сказав мені, що є шанс, що обидва зіграють проти "Фамалікана"", - заявив Моуріньйо.

"Бенфіка" перемогла "Фаренсе" з рахунком 2:0 та вийшла до чвертьфіналу. Трубін у другому таймі виконав один сейв і зберіг ворота недоторканними. У 1/8 фіналу лісабонці зустрінуться з переможцем пари "Порту" - "Фамалікан".

Раніше ми повідомляли, що французький "Парі Сен-Жермен" здобув перемогу над бразильським "Фламенго" у фіналі Міжконтинентального кубка.

Крім того, дізнайтеся, за які шалені гроші аравійський принц хоче купити "Барселону".

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Футбол
Новини
Знеструмлення населених пунктів, пожежі, поранені: наслідки атаки дронів по містах України
Знеструмлення населених пунктів, пожежі, поранені: наслідки атаки дронів по містах України
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW