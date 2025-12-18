Лунін - капітан "Реала", Яремчук забив у Греції: яскраві матчі українців у Європі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Яремчук забив у Кубку Греції, "Олімпіакос" достроково вийшов у плейоф

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився голом у поєдинку четвертого туру Кубка Греції проти "Іракліса". Зустріч завершилася впевненою перемогою "Олімпіакоса" з рахунком 6:0.

Кубок Греції у сезоні 2025/26 проходить у новому форматі - замість класичної сітки турнір стартує з лігового етапу за участі 20 команд. Після чотирьох турів формується таблиця, де перша четвірка напряму виходить до чвертьфіналу, а клуби з 5-го по 12-те місце грають додатковий раунд.

Яремчук вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч. На 51-й хвилині українець реалізував момент і записав на свій рахунок гол. Ще одне взяття воріт на 66-й хвилині було скасоване через офсайд.

"Олімпіакос" здобув четверту перемогу поспіль у турнірі, очолив таблицю та достроково гарантував собі участь у чвертьфіналі. У поточному сезоні Яремчук провів за грецький клуб 11 матчів у всіх змаганнях, забив чотири м'ячі та віддав один асист. Наступний поєдинок команда зіграє в чемпіонаті Греції проти "Кіфісії" 20 грудня о 20:30 за київським часом.

Ярмолюк у старті, але "Брентфорд" вилетів з Кубка англійської ліги

Півзахисник Єгор Ярмолюк розпочав чвертьфінальний матч Кубка англійської ліги у стартовому складі "Брентфорда", однак його команда поступилася "Манчестер Сіті".

Рахунок у матчі відкрив вінгер "містян" Раян Шеркі на 32-й хвилині, перегравши голкіпера Гакона Вальдімарссона. Після перерви бразилець Савіньйо подвоїв перевагу гостей.

Ярмолюк провів на полі 88 хвилин, виграв чотири єдиноборства, зробив один відбір та виконав 20 точних передач із 26. У сезоні 2025/26 українець зіграв 18 матчів за "Брентфорд" у всіх турнірах та має один асист. Наступну гру лондонці проведуть в АПЛ проти "Вулвергемптона" 20 грудня о 17:00 за київським часом.

Лунін вперше став капітаном "Реала" і вивів клуб до 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Голкіпер Андрій Лунін уперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою мадридського "Реала". Це сталося у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Талавери", який завершився перемогою "вершкових" з рахунком 3:2.

Для українця це був лише другий матч у сезоні. Раніше він захищав ворота "Реала" в поєдинку Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса".

Мадридці здобули перевагу завдяки дублю Кіліана Мбаппе та автоголу Мануеля Фаррандо, але наприкінці зустрічі "Талавера" скоротила відставання до мінімуму. На 80-й хвилині відзначився Науель Аррайо, а в компенсований час забив Гонсало Ді Ренсо. В останній атаці Лунін упевнено зіграв на виході та врятував команду від нічиєї.

Український воротар виконав три сейви та віддав 18 точних передач з 20. "Реал" пробився до 1/8 фіналу, а наступний матч проведе в Ла Лізі проти "Севільї" 20 грудня о 22:00 за Києвом.

Асист Судакова і травма: "Бенфіка" крокує далі в Кубку Португалії

Півзахисник Георгій Судаков відзначився результативною передачею у матчі Кубка Португалії проти "Фаренсе". Українець вийшов у стартовому складі, тоді як воротар Анатолій Трубін розпочав гру на лаві запасних та з'явився на полі після перерви.

Вже на 11-й хвилині Судаков асистував Річарду Ріосу, виконавши точну подачу зі штрафного. Проте на 36-й хвилині українець залишив поле через травму коліна після зіткнення з суперником.

Після матчу головний тренер "Бенфіки" Жозе Моуріньйо повідомив, що Судаков має шанси зіграти вже в наступному поєдинку проти "Фамалікана".

"Проблема з Судаковим та Баррейро в тому, що це були жорсткі контакти. Лікар сказав мені, що є шанс, що обидва зіграють проти "Фамалікана"", - заявив Моуріньйо.

"Бенфіка" перемогла "Фаренсе" з рахунком 2:0 та вийшла до чвертьфіналу. Трубін у другому таймі виконав один сейв і зберіг ворота недоторканними. У 1/8 фіналу лісабонці зустрінуться з переможцем пари "Порту" - "Фамалікан".