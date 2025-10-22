Ліга чемпіонів: усі результати вівторка

У вівторок, 21 жовтня, відбулися дев'ять матчів 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.
Про те, як завершилися протистояння – повідомляє РБК-Україна.
Ігровий день видався щедрим на розгроми: шість поєдинків з дев'яти завершилися тотальною перевагою однієї з команд.
Особливо яскраво виступили "Барселона", яка розбила грецький "Олімпіакос" з нашим Романом Яремчуком у складі – 6:1. Та ПСЖ: французи після вилучення Іллі Забарного знищили "Байєр" у Леверкузені – 7:2.
Досить несподіванім став результат матчу між лондонським "Арсеналом" та мадридським "Атлетіко". Усі чекали запеклої боротьби, але "каноніри" просто винесли суперника – 4:0.
Ну і звичайно ніхто не очікував розгрому, який ПСВ влаштував чемпіону Італії – "Наполі" (6:2).
Результати матчів 21 жовтня:
Турнірну таблицю Ліги чемпіонів очолюють три команди, що виграли всі свої матчі – ПСЖ, міланський "Інтер" та лондонський "Арсенал".
3-й тур завершиться у середу, 22 жовтня, коли будуть зіграні ще дев'ять поєдинків.
