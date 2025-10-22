RU

Лига чемпионов: все результаты вторника

Фото: В ЛЧ стартовал 3-й тур (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Во вторник, 21 октября, состоялись девять матчей 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

О том, как завершились противостояния - сообщает РБК-Украина.

День разгромов

Игровой день выдался щедрым на разгромы: шесть поединков из девяти завершились тотальным преимуществом одной из команд.

Особенно ярко выступили "Барселона", которая разбила греческий "Олимпиакос" с нашим Романом Яремчуком в составе - 6:1. И ПСЖ: французы после удаления Ильи Забарного уничтожили "Байер" в Леверкузене - 7:2.

Достаточно неожиданным стал результат матча между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Все ждали ожесточенной борьбы, но "канониры" просто вынесли соперника - 4:0.

Ну и конечно никто не ожидал разгрома, который ПСВ устроил чемпиону Италии - "Наполи" (6:2).

Результаты дня и турнирная таблица

Результаты матчей 21 октября:

  • "Барселона" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция) - 6:1
  • "Кайрат" (Казахстан) - "Пафос" (Кипр) - 0:0
  • "Байер" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 2:7
  • "Ньюкасл" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:0
  • "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 4:0
  • "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:2
  • "Копенгаген" (Дания) - "Боруссия" Д (Германия) - 2:4
  • ПСВ (Нидерланды) - "Наполи" (Италия) - 6:2
  • "Юнион" (Бельгия) - "Интер" (Италия) - 0:4

Турнирную таблицу Лиги чемпионов возглавляют три команды, выигравшие все свои матчи - ПСЖ, миланский "Интер" и лондонский "Арсенал".

3-й тур завершится в среду, 22 октября, когда будут сыграны еще девять поединков.

