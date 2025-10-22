Лига чемпионов: все результаты вторника

Во вторник, 21 октября, состоялись девять матчей 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.
О том, как завершились противостояния - сообщает РБК-Украина.
Игровой день выдался щедрым на разгромы: шесть поединков из девяти завершились тотальным преимуществом одной из команд.
Особенно ярко выступили "Барселона", которая разбила греческий "Олимпиакос" с нашим Романом Яремчуком в составе - 6:1. И ПСЖ: французы после удаления Ильи Забарного уничтожили "Байер" в Леверкузене - 7:2.
Достаточно неожиданным стал результат матча между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Все ждали ожесточенной борьбы, но "канониры" просто вынесли соперника - 4:0.
Ну и конечно никто не ожидал разгрома, который ПСВ устроил чемпиону Италии - "Наполи" (6:2).
Результаты матчей 21 октября:
Турнирную таблицу Лиги чемпионов возглавляют три команды, выигравшие все свои матчи - ПСЖ, миланский "Интер" и лондонский "Арсенал".
3-й тур завершится в среду, 22 октября, когда будут сыграны еще девять поединков.
