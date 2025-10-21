ua en ru
"Червона" для Забарного, поразка Трубіна та Судакова: як зіграли українці в Лізі чемпіонів

Вівторок 21 жовтня 2025 23:54
"Червона" для Забарного, поразка Трубіна та Судакова: як зіграли українці в Лізі чемпіонів
Автор: Андрій Костенко

ПСЖ Іллі Забарного і "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова провели поєдинки 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Французький клуб грав у Німеччині проти "Байєра", португальський – в Англії проти "Ньюкасла".

Про те, як завершилися матчі та як зіграли українці – розповідає РБК-Україна.

Ліга чемпіонів, 3-й тур

"Байєр" – ПСЖ – 2:7

Голи: Гарсія, 38 (пенальті), 54 – Пачо, 7, Дує, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Вітінья, 90

Незабитий пенальті: Грімальдо (Б), 25

Вилучення: Андріх, 31 – Забарний, 37

"Ньюкасл" – "Бенфіка" – 3:0

Голи: Гордон, 32, Барнс, 70, 83

Ударний тайм від Забарного

До заявки ПСЖ повернувся Маркіньйос, що відновився після травми, але Луїс Енріке в основу поставив Забарного. Українець віддячив своєрідно, ставши головною дійовою особою першого тайму.

Взагалі 45-хвилинка видалася багатою на події. Французи відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. На 24-й Забарний порушив правила у власному штрафному: отримав попередження та привіз пенальті, який німці не реалізували.

На 31-й хвилині Андріх грубо зіграв проти Дуе та отримав пряму червону – "Байєр" залишився у меншості. Але через шість хвилин знову "відзначився" Забарний. Українець програв боротьбу Ечеверрі у штрафному і сфолив – другий пенальті та червона картка.

Німці забили пенальті, склади урівнялися – передумови для напруженої боротьби. Але гравці ПСЖ за сім хвилин у кінці тайму зняли усі питання. Дубль Дуе та гол Кварацхелії – і на перерву суперники пішли за рахунку 4:1 на користь гостей.

На початку другго тайму команди обмінялися голами. Спочатку Мендеш довів перевагу гостей до 5:1, але Гарсія швидко забив свій другий гол у матчі.

Шостим м'ячем у ворота господарів відзначився володар "Золотого м'яча" Дембеле, що ввійшов у гру з лави запасних.А сьомий поклав Вітінья.

ПСЖ у Лізі чемпіонів здобув третю перемогу в трьох матчах.

Англійські пригоди "Бенфіки"

Команда Жозе Моурінью проводила в Англії другий матч поспіль. У минулому турі "орли" поступилися "Челсі" (0:1), тепер зазнали поразки від "Ньюкасла".

Обидві команди видали непогану гру, але відчувалося, що англійський клуб вищий за класом та переважає суперника у всіх лініях. Переважає не тотально, але настільки, щоби впевнено себе почувати. Особливо коли ведеш у рахунку.

Гол Гордона на 32-й хвилині створив сприятливі умови для господарів. "Бенфіка" намагалася змінити хід гри. Але натомість отримала другий та третій голи у власні ворота: під завісу гри дубль оформив Барнс.

Українці Трубін та Судаков провели на полі всі 90 хвилин. "Бенфіка" втретє поспіль програла в Лізі чемпіонів. Поки що португальці є єдиною командою з таким показником.

Раніше ми повідомили, що Олександр Зінченко отримав нового тренера в "Ноттінгемі".

Також читайте, як українські легіонери грали у Європі на вихідні.

