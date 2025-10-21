Яремчук не врятував: "Олімпіакос" розгромно поступився "Барселоні" в Лізі чемпіонів

Іспанська "Барселона" та грецький "Олімпіакос" відкрили програму 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Матч завершився розгромною поразкою гостей, у складі яких зіграв українець Роман Яремчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Ліга чемпіонів, 3-й тур

"Барселона" – "Олімпіакос" – 6:1

Голи: Фермін Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пенальті), Решфорд, 74, 79 – Ель-Каабі, 54 (пенальті)

Вилучення: Ессе (О), 57

Як пройшла гра

Вже на 7-й хвилині "Барса" відкрила рахунок – Фермін Лопес добив м'яч після сейву воротаря Цолакіса. Згодом той-таки Фермін оформив дубль після передачі Дро Фернандеса, який відзначився першим асистом за головну команду.

На початку другого тайму греки скоротили відставання – Ель-Каабі реалізував пенальті після перегляду ВАР. Проте через три хвилини гравець "Олімпіакоса" Ессе отримав другу жовту картку, і "Барселона" у більшості добила суперника.

Ямаль реалізував пенальті, Решфорд оформив дубль, а Фермін Лопес записав до активу хет-трик.

Вихід Яремчука

Український форвард з'явився на полі на 77-й хвилині за рахунку 1:5 і не зміг змінити хід гри.

Яремчук вперше у сезоні-2025/26 зіграв у Лізі чемпіонів. Загалом це лише другий його матч за "Олімпіакос": нападник зіграв 19 хвилин у останньому турі чемпіонату Греції проти клубу АЕЛ, а до цього пропустив усі поєдинки через пошкодження.

Після трьох турів ЛЧ "Олімпіакос" має лише одне очко, тоді як "Барселона" набрала шість.