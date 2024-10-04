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Відомий український співак отримав контузію: що відомо про стан зірки

П'ятниця 04 жовтня 2024 11:10
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Відомий український співак отримав контузію: що відомо про стан зірки Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)
Автор: Катерина Собкова

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук приголомшив шанувальників несподіваною новиною про своє здоров'я - у нього контузія ока.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію артиста у Facebook.

"Ерозія рогівки, контузія лівого ока. Кілька днів тому. Вгадайте, внаслідок чого?", - підписав він фотографію, на якій сидить на прийомі у офтальмолога, який перевіряє його очі за допомогою спеціального апарату.

Більше жодних подробиць Собчук не розкрив.

Відомий український співак отримав контузію: що відомо про стан зірки

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Як відреагували у мережі

Фоловери відомого співака відразу почали коментувати публікацію і пропонувати свої версії того, що сталося:

  • "Яблуко?"
  • "Від бігу не може бути? Одужання і ще раз одужання!"
  • "Багато працюєш, але дуже мало відпочиваєш. Перенапруга та перевтома всього організму. Відпочити треба. Обіймаємо"
  • "Лінзи. Кондиціонер у машині. Зловживання алкоголем"
  • "Новини дивилися"
  • "А якщо серйозно - софіти?"
  • "Невже від співу?"
  • "О боги, від чого?"
  • "Щось трапилося в Одесі?"
  • "Сильно потужно співав"
  • "Дивився на гру Динамо?"
  • "Пробка від кока-коли передає привіт. Одужуйте".

Зазначимо, що з 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Олег Собчук вступив до добровольчого батальйону, охороняв стратегічний об'єкт, після чого зайнявся волонтерською діяльністю. Також гурт "Скай" відвідав десятки міст з концертами та благодійними виступами для захисників України на фронті та провів серію гуманітарних концертів в Україні та за кордоном.

Відомий український співак отримав контузію: що відомо про стан зірки

Артист під час виступу (фото: instagram.com/sob4uk)

Раніше лідер "Скай" приголомшив сумою, яку вкрав у групи організатор-шахрай.

Також Залевський зізнався, як живе та лікується від тяжкої хвороби на пенсію у 2 тисячі гривень.

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