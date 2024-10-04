Відомий український співак отримав контузію: що відомо про стан зірки
Лідер гурту "Скай" Олег Собчук приголомшив шанувальників несподіваною новиною про своє здоров'я - у нього контузія ока.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію артиста у Facebook.
"Ерозія рогівки, контузія лівого ока. Кілька днів тому. Вгадайте, внаслідок чого?", - підписав він фотографію, на якій сидить на прийомі у офтальмолога, який перевіряє його очі за допомогою спеціального апарату.
Більше жодних подробиць Собчук не розкрив.
Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)
Як відреагували у мережі
Фоловери відомого співака відразу почали коментувати публікацію і пропонувати свої версії того, що сталося:
- "Яблуко?"
- "Від бігу не може бути? Одужання і ще раз одужання!"
- "Багато працюєш, але дуже мало відпочиваєш. Перенапруга та перевтома всього організму. Відпочити треба. Обіймаємо"
- "Лінзи. Кондиціонер у машині. Зловживання алкоголем"
- "Новини дивилися"
- "А якщо серйозно - софіти?"
- "Невже від співу?"
- "О боги, від чого?"
- "Щось трапилося в Одесі?"
- "Сильно потужно співав"
- "Дивився на гру Динамо?"
- "Пробка від кока-коли передає привіт. Одужуйте".
Зазначимо, що з 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Олег Собчук вступив до добровольчого батальйону, охороняв стратегічний об'єкт, після чого зайнявся волонтерською діяльністю. Також гурт "Скай" відвідав десятки міст з концертами та благодійними виступами для захисників України на фронті та провів серію гуманітарних концертів в Україні та за кордоном.
Артист під час виступу (фото: instagram.com/sob4uk)