Відомий український співак отримав контузію: що відомо про стан зірки

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук приголомшив шанувальників несподіваною новиною про своє здоров'я - у нього контузія ока.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію артиста у Facebook .

"Ерозія рогівки, контузія лівого ока. Кілька днів тому. Вгадайте, внаслідок чого?", - підписав він фотографію, на якій сидить на прийомі у офтальмолога, який перевіряє його очі за допомогою спеціального апарату.

Більше жодних подробиць Собчук не розкрив.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Як відреагували у мережі

Фоловери відомого співака відразу почали коментувати публікацію і пропонувати свої версії того, що сталося:

"Яблуко?"

"Від бігу не може бути? Одужання і ще раз одужання!"

"Багато працюєш, але дуже мало відпочиваєш. Перенапруга та перевтома всього організму. Відпочити треба. Обіймаємо"

"Лінзи. Кондиціонер у машині. Зловживання алкоголем"

"Новини дивилися"

"А якщо серйозно - софіти?"

"Невже від співу?"

"О боги, від чого?"

"Щось трапилося в Одесі?"

"Сильно потужно співав"

"Дивився на гру Динамо?"

"Пробка від кока-коли передає привіт. Одужуйте".

Зазначимо, що з 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Олег Собчук вступив до добровольчого батальйону, охороняв стратегічний об'єкт, після чого зайнявся волонтерською діяльністю. Також гурт "Скай" відвідав десятки міст з концертами та благодійними виступами для захисників України на фронті та провів серію гуманітарних концертів в Україні та за кордоном.

Артист під час виступу (фото: instagram.com/sob4uk)