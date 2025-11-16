ua en ru
Лідер гурту "Скай" потрапив до лікарні: музикант розповів про свій стан

Неділя 16 листопада 2025 10:34
Лідер гурту "Скай" потрапив до лікарні: музикант розповів про свій стан Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук потрапив до лікарні з передінфарктним станом. Після тривожних новин артист вийшов на зв’язок із шанувальниками та коротко прокоментував своє самопочуття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook артиста.

Що сталося з Олегом Собчуком

Як повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook, 45-річному музиканту стало зле ввечері 13 листопада, після чого його терміново госпіталізували.

Завдяки оперативній роботі медиків стан артиста вдалося стабілізувати.

"Учора ввечері (13 листопада) нашого фронтмена Олега Собчука терміново госпіталізували через передінфарктний стан. Завдяки оперативній роботі лікарів його стан стабільний. Він залишається під наглядом медиків. Сподіваємось, усе буде добре", - зазначили учасники гурту.

Лідер гурту &quot;Скай&quot; потрапив до лікарні: музикант розповів про свій станОлега Собчука госпіталізували у передінфарктному стані (скріншот)

Саме цей допис першими помітили українські ЗМІ, однак зараз публікація вже недоступна - пост видалили.

Згодом сам Собчук звернувся до прихильників і запевнив, що його життю нічого не загрожує.

"Жити буду", - коротко написав він, не вдаючись у деталі. Коментарі до допису виконавець приховав.

Лідер гурту &quot;Скай&quot; потрапив до лікарні: музикант розповів про свій станОлег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Нагадаємо, раніше музикант вже повідомляв про проблеми зі здоров’ям.

Тоді артист зізнався, що отримав контузію ока - випадковий інцидент стався у його гримерці.

Згодом Олег уточнив, що травму спричинила звичайна кришка від газованого напою, яка під час відкривання пляшки влучила йому прямо в око.

