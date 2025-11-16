ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Лидер группы "Скай" попал в больницу: музыкант рассказал о своем состоянии

Воскресенье 16 ноября 2025 10:34
UA EN RU
Лидер группы "Скай" попал в больницу: музыкант рассказал о своем состоянии Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук попал в больницу с предынфарктным состоянием. После тревожных новостей артист вышел на связь с поклонниками и коротко прокомментировал свое самочувствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook артиста.

Что случилось с Олегом Собчуком

Как сообщили на официальной странице группы в Facebook, 45-летнему музыканту стало плохо вечером 13 ноября, после чего его срочно госпитализировали.

Благодаря оперативной работе медиков состояние артиста удалось стабилизировать.

"Вчера вечером (13 ноября) нашего фронтмена Олега Собчука срочно госпитализировали из-за предынфарктного состояния. Благодаря оперативной работе врачей его состояние стабильное. Он остается под наблюдением медиков. Надеемся, все будет хорошо", - отметили участники группы.

Лидер группы &quot;Скай&quot; попал в больницу: музыкант рассказал о своем состоянииОлега Собчука госпитализировали в предынфарктном состоянии (скриншот)

Именно это сообщение первыми заметили украинские СМИ, однако сейчас публикация уже недоступна - пост удалили.

Впоследствии сам Собчук обратился к сторонникам и заверил, что его жизни ничего не угрожает.

"Жить буду", - коротко написал он, не вдаваясь в детали. Комментарии к посту исполнитель скрыл.

Лидер группы &quot;Скай&quot; попал в больницу: музыкант рассказал о своем состоянииОлег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Напомним, ранее музыкант уже сообщал о проблемах со здоровьем.

Тогда артист признался, что получил контузию глаза - случайный инцидент произошел в его гримерке.

Впоследствии Олег уточнил, что травму вызвала обычная крышка от газированного напитка, которая во время открывания бутылки попала ему прямо в глаз.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Собчук СКАЙ Звезды шоу-бизнеса Здоровье
Новости
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт