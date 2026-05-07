Лід плавився: Україна та Казахстан видали суперматч із драматичною розв'язкою на ЧС-2026 з хокею

Чемпіонат світу з хокею-2026. Дивізіон 1A

Україна – Казахстан – 4:5, за булітами (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби України: Денискін, Мережко, Пересунько, Фадєєв

Розклади до матчу

Обидві команди підійшли до очної зустрічі у статусі лідерів першості. Казахстан йшов першим (9 очок), Україна – другою (6 балів).

Наші суперники здобули дві впевнені перемоги у перших турах - у поєдинках проти Литви (4:1) та Японії (6:0). Проблеми у них виникли у третьому турі – в грі з поляками. Казахстанці поступалися протягом поєдинку і лише у третьому періоді зуміли дотиснути господарів змагань – 3:2.

Україна стартувала з поразки від Польщі (2:3). Однак, після цього перемогла Литву (2:1) та Францію (3:2).

Для потрапляння до топ-2 турнірної таблиці, що дозволяє підвищиться в класі, Україні бажано було здобувати у сьогоднішній грі залікові бали. Казахстану ж перемога дозволяла достроково здобути путівку до Топ-дивізіону, звідки команда вилетіла минулого року.

Як пройшла гра

Початок зустрічі виявився непростим для українців. На 13-й хвилині помилка капітана Ігоря Мережка призвела до пропущеної шайби. Проте вже на старті другого періоду Україна відповіла блискавично: лише 11 секунд знадобилося Андрію Денискіну, щоб зрівняти рахунок після передачі того ж таки Мережка.

Середина матчу стала випробуванням на міцність. Казахстан за дві хвилини оформив два голи, забезпечивши собі комфортну перевагу – 3:1. Втім, "синьо-жовті" продемонстрували характер. Спершу Мережко реалізував більшість, а за 20 секунд до кінця другого періоду Олександр Пересунько ефектним кидком у "дев'ятку" відновив паритет – 3:3.

У заключній двадцятихвилинці Україна вперше вийшла вперед завдяки дальньому кидку Євгена Фадєєва, але втримати перевагу не вдалося – суперники миттєво зрівняли рахунок. Основний час та овертайм завершилися нічиєю – 4:4. А в лотереї післяматчевих булітів влучнішими виявилися казахстанці.

Турнірні розклади: битва за топ-2 триває

Казахстан завдяки перемозі над Україною набрав 11 очок – цей результат гарантував команді дострокову перемогу в дивізіоні.

Україна, попри поразку в серії булітів, здобула надважливе одне очко, яке дозволяє продовжувати боротьбу за вихід в еліту. Наразі наша збірна ділить другу сходинку із Францією, маючи по 7 залікових балів.

Загалом за другу путівку в еліту математично борються чотири збірні (всі, окрім Литви).

Турнірна таблиця:

Казахстан – 11 очок (4 матчі) Україна – 7 (4) Франція – 7 (4) Польща – 4 (3) Японія – 2 (3) Литва – 2 (4)

Доля другої путівки вирішиться у заключному турі, який відбудеться у п'ятницю, 8 травня. Україна зійдеться у поєдинку з Японією (початок – о 17:00 за Києвом), де нашим хокеїстам необхідна лише перемога, щоб не залежати від результатів інших матчів.