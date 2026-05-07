Лед плавился: Украина и Казахстан выдали суперматч с драматической развязкой на ЧМ-2026 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею-2026. Дивизион 1A

Украина - Казахстан - 4:5, по буллитам (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы Украины: Денискин, Мережко, Пересунько, Фадеев

Расклады до матча

Обе команды подошли к очной встрече в статусе лидеров первенства. Казахстан шел первым (9 очков), Украина - второй (6 баллов).

Наши соперники одержали две уверенные победы в первых турах - в поединках против Литвы (4:1) и Японии (6:0). Проблемы у них возникли в третьем туре - в игре с поляками. Казахстанцы уступали на протяжении поединка и лишь в третьем периоде сумели дожать хозяев соревнований - 3:2.

Украина стартовала с поражения от Польши (2:3). Однако, после этого победила Литву (2:1) и Францию (3:2).

Для попадания в топ-2 турнирной таблицы, позволяющей повысится в классе, Украине желательно было добывать в сегодняшней игре зачетные баллы. Казахстану же победа позволяла досрочно получить путевку в Топ-дивизион, откуда команда вылетела в прошлом году.

Как прошла игра

Начало встречи оказалось непростым для украинцев. На 13-й минуте ошибка капитана Игоря Мережко привела к пропущенной шайбе. Однако уже на старте второго периода Украина ответила молниеносно: всего 11 секунд понадобилось Андрею Денискину, чтобы сравнять счет после передачи того же Мережко.

Середина матча стала испытанием на прочность. Казахстан за две минуты оформил два гола, обеспечив себе комфортное преимущество - 3:1. Впрочем, "сине-желтые" продемонстрировали характер. Сначала Мережко реализовал большинство, а за 20 секунд до конца второго периода Александр Пересунько эффектным броском в "девятку" восстановил паритет - 3:3.

В заключительной двадцатиминутке Украина впервые вышла вперед благодаря дальнему броску Евгения Фадеева, но удержать преимущество не удалось - соперники мгновенно сравняли счет. Основное время и овертайм завершились ничьей - 4:4. А в лотерее послематчевых буллитов более точными оказались казахстанцы.

Турнирные расклады: битва за топ-2 продолжается

Казахстан благодаря победе над Украиной набрал 11 очков - этот результат гарантировал команде досрочную победу в дивизионе.

Украина, несмотря на поражение в серии буллитов, получила важнейшее одно очко, которое позволяет продолжать борьбу за выход в элиту. Сейчас наша сборная делит второе место с Францией, имея по 7 зачетных баллов.

Всего за вторую путевку в элиту математически борются четыре сборные (все, кроме Литвы).

Турнирная таблица:

Казахстан - 11 очков (4 матча) Украина - 7 (4) Франция - 7 (4) Польша - 4 (3) Япония - 2 (3) Литва - 2 (4)

Судьба второй путевки решится в заключительном туре, который состоится в пятницу, 8 мая. Украина сойдется в поединке с Японией (начало - в 17:00 по Киеву), где нашим хоккеистам необходима только победа, чтобы не зависеть от результатов других матчей.