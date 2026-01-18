Лейбл Jerry Heil висловився про Кажанну після гучних звинувачень: мережа лютує

Що сказали в лейблі

Так, в Nova Music оголосили про "дострокове припинення співпраці" зі співачкою. З Кажанною лейбл працював з 2023 року. А восени 2025 року вони "дійшли висновку, що поточні умови співпраці більше не задовольняють обидві сторони". Тому в лейблі почали "обговорення подальших кроків".

"У грудні відбулася особиста зустріч, під час якої ми детально проговорили всі нюанси завершення співпраці та спільно ухвалили рішення запустити процедуру дострокового розірвання контракту. За час співпраці лейбл інвестував у проєкт значні фінансові ресурси, а також власний час і енергію. Фактично з нуля було запущено концертну та комерційну діяльність", - йдеться в заяві.

Лейбл не лише перерахував кількість концертів та колаборацій Кажанни. Також в команді зазначили, що проєкт планувався як довгострокова інвестиція.

"При вкладених ресурсах він мав почати приносити прибуток лейблу з третього року співпраці. Станом на сьогодні проєкт ще не вийшов у фінансовий плюс. При цьому ми ніколи не вимагали і не вимагаємо фінансової компенсації від артистки. Також ніколи не посягали і не посягаємо на авторські права Кажанни. Водночас у публічному просторі лунають звинувачення на нашу адресу, які не відповідають дійсності", - заявили в Nova Music.

А в самому дописі було викладено наступну інформацію:

"На старті співпраці між артисткою та лейблом було підписано продюсерський договір: 70% чистого прибутку відходило лейблу, 30% - артистці"

"Від послуг SMM артистка усно відмовилася, проте наш спеціаліст продовжував надавати консультації та підтримку Кажанні під час релізів"

"Перший рік проєкт працював виключно на інвестиціях лейблу. Стратегія будувалася на три роки з планом вийти в нуль на третьому році"

"Лейбл не втручався у творчі рішення артистки, ми завжди надавали професійні консультації. За запитом артистки також надавалися аванси на особисті потреби"

"Восени 2025 року, після обговорення подальших кроків у межах співпраці, ми запропонували переглянути умови та перейти на модель 50/50. Артистка від цієї пропозиції відмовилася"

"Протягом усього часу команда лейблу працювала коректно, з повагою до творчості артистки та максимально підтримувала її професійний розвиток, хоча час від часу сама артистка давала волю емоціям, переходячи кордони робочого спілкування"

"Наразі всі питання щодо завершення роботи вирішуються у юридичній площині".

Допис лейблу (фото: instagram.com/novamusic.ua)

Чому лютує мережа

Сама Кажанна написала під дописом, що внутрішню звітність їй ніхто не показував. А користувачі обурилися умовами, які лейбл пропонував співачці. У коментарях вони пишуть:

"Як можна говорити "практично з 0", якщо ви взяли її вже з медійкою?"

"Дуже цікаво скільки грошей ви витратили на зйомки відео Кажанни, враховуючи те, що їх можна перерахувати на пальцях однієї руки і вони всі дуже малобюджетні"

"Я дізналась про Кажанну чисто з її інсти, якщо чесно, то вашу роботу протягом трьох років над її впізнаваністю не сильно видно".

Окрім цього, допис лейбла критикують медійники, організатори концертів та музичні оглядачі. Вони пишуть:

"Коли ви мали оголосити про завершення співпраці у січні, якщо зараз вже 18-те число та йде активна підготовка до Нацвідбору? Отримав від вас лише один раз пресреліз про Кажанну, натомість про релізи Jerry Heil - неодноразово"

"Мали досвід комунікації з вашим менеджментом з приводу букінгу Кажанни влітку 2023 - тоді у артистки було 3 релізи і відсутній досвід живих виступів. Ви загнули неадекватну ціну (втричі вищу за середню ринкову ) свідомо обмеживши Ганну в можливості отримувати цінний досвід концертних виступів. Як наслідок Кажанна вимушена була самотужки вигрібати після виступу на Atlas Weekend"

"Піар? А чому ми не отримали релізи про вихід її треків? Ми навіть не могли взяти у Кажани інтервʼю! Жодного разу! Бо не зрозуміло з ким комунікувати! Колись вели діалог з Тарасом, нічого не вийшло, ігнор".

Коментарі під дописом лейбла (скриншоти)

Нагадаємо, Кажанна оголосила про завершення роботи з лейблом та поскаржилася на "рабський контракт".

"Дякую лейблу Nova Music за всі мої моральні травми за ці два роки, ви як той самий перший колишній після якого треба десять років терапії. Гудбай", - писала співачка.

А Jerry Heil у відповідь на звинувачення заявила, що їй боляче це все читати.