Лейбл Jerry Heil висловився про Кажанну після гучних звинувачень: мережа лютує

Лейбл Nova Music, співзасновницею якого є співачка Jerry Heil, відреагував на звинувачення Кажанни. Представники компанії розкрили деталі співпраці, але отримали ще більше критики у коментарях.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис лейбла в Instagram.
Так, в Nova Music оголосили про "дострокове припинення співпраці" зі співачкою. З Кажанною лейбл працював з 2023 року. А восени 2025 року вони "дійшли висновку, що поточні умови співпраці більше не задовольняють обидві сторони". Тому в лейблі почали "обговорення подальших кроків".
"У грудні відбулася особиста зустріч, під час якої ми детально проговорили всі нюанси завершення співпраці та спільно ухвалили рішення запустити процедуру дострокового розірвання контракту. За час співпраці лейбл інвестував у проєкт значні фінансові ресурси, а також власний час і енергію. Фактично з нуля було запущено концертну та комерційну діяльність", - йдеться в заяві.
Лейбл не лише перерахував кількість концертів та колаборацій Кажанни. Також в команді зазначили, що проєкт планувався як довгострокова інвестиція.
"При вкладених ресурсах він мав почати приносити прибуток лейблу з третього року співпраці. Станом на сьогодні проєкт ще не вийшов у фінансовий плюс. При цьому ми ніколи не вимагали і не вимагаємо фінансової компенсації від артистки. Також ніколи не посягали і не посягаємо на авторські права Кажанни. Водночас у публічному просторі лунають звинувачення на нашу адресу, які не відповідають дійсності", - заявили в Nova Music.
А в самому дописі було викладено наступну інформацію:
Допис лейблу (фото: instagram.com/novamusic.ua)
Сама Кажанна написала під дописом, що внутрішню звітність їй ніхто не показував. А користувачі обурилися умовами, які лейбл пропонував співачці. У коментарях вони пишуть:
Окрім цього, допис лейбла критикують медійники, організатори концертів та музичні оглядачі. Вони пишуть:
Коментарі під дописом лейбла (скриншоти)
Нагадаємо, Кажанна оголосила про завершення роботи з лейблом та поскаржилася на "рабський контракт".
"Дякую лейблу Nova Music за всі мої моральні травми за ці два роки, ви як той самий перший колишній після якого треба десять років терапії. Гудбай", - писала співачка.
А Jerry Heil у відповідь на звинувачення заявила, що їй боляче це все читати.
Вас може зацікавити
Jerry Heil розкрила сенси своєї пісні для "Євробачення"