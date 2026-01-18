Лейбл Jerry Heil высказался о Кажанне после громких обвинений: сеть лютует

Что сказали в лейбле

Так, в Nova Music объявили о "досрочном прекращении сотрудничества" с певицей. С Кажанной лейбл работал с 2023 года. А осенью 2025 года они "пришли к выводу, что текущие условия сотрудничества больше не удовлетворяют обе стороны". Поэтому в лейбле начали "обсуждение дальнейших шагов".

"В декабре состоялась личная встреча, во время которой мы подробно проговорили все нюансы завершения сотрудничества и совместно приняли решение запустить процедуру досрочного расторжения контракта. За время сотрудничества лейбл инвестировал в проект значительные финансовые ресурсы, а также собственное время и энергию. Фактически с нуля была запущена концертная и коммерческая деятельность", - говорится в заявлении.

Лейбл не только перечислил количество концертов и коллабораций Кажанны. Также в команде отметили, что проект планировался как долгосрочная инвестиция.

"При вложенных ресурсах он должен был начать приносить прибыль лейблу с третьего года сотрудничества. По состоянию на сегодня проект еще не вышел в финансовый плюс. При этом мы никогда не требовали и не требуем финансовой компенсации от артистки. Также никогда не посягали и не посягаем на авторские права Кажанны. В то же время в публичном пространстве звучат обвинения в наш адрес, которые не соответствуют действительности", - заявили в Nova Music.

А в самом посте была изложена следующая информация:

"На старте сотрудничества между артисткой и лейблом был подписан продюсерский договор: 70% чистой прибыли отходило лейблу, 30% - артистке"

"От услуг SMM артистка устно отказалась, однако наш специалист продолжал предоставлять консультации и поддержку Кажанне во время релизов"

"Первый год проект работал исключительно на инвестициях лейбла. Стратегия строилась на три года с планом выйти в ноль на третьем году"

"Лейбл не вмешивался в творческие решения артистки, мы всегда предоставляли профессиональные консультации. По запросу артистки также предоставлялись авансы на личные нужды"

"Осенью 2025 года, после обсуждения дальнейших шагов в рамках сотрудничества, мы предложили пересмотреть условия и перейти на модель 50/50. Артистка от этого предложения отказалась"

"В течение всего времени команда лейбла работала корректно, с уважением к творчеству артистки и максимально поддерживала ее профессиональное развитие, хотя время от времени сама артистка давала волю эмоциям, переходя границы рабочего общения"

"Сейчас все вопросы по завершению работы решаются в юридической плоскости".

Пост лейбла (фото: instagram.com/novamusic.ua)

Почему лютует сеть

Сама Кажанна написала под постом, что внутреннюю отчетность ей никто не показывал. А пользователи возмутились условиями, которые лейбл предлагал певице. В комментариях они пишут:

"Как можно говорить "практически с 0", если вы взяли ее уже с медийкой?"

"Очень интересно сколько денег вы потратили на съемки видео Кажанны, учитывая то, что их можно пересчитать на пальцах одной руки и они все очень малобюджетные"

"Я узнала о Кажанне чисто из ее инсты, если честно, то вашу работу в течение трех лет над ее узнаваемостью не сильно видно".

Кроме этого, пост лейбла критикуют медийщики, организаторы концертов и музыкальные обозреватели. Они пишут:

"Когда вы должны были объявить о завершении сотрудничества в январе, если сейчас уже 18-е число и идет активная подготовка к Нацотбору? Получил от вас только один раз пресс-релиз о Кажанне, зато о релизах Jerry Heil - неоднократно"

"Имели опыт коммуникации с вашим менеджментом по поводу букинга Кажанны летом 2023 - тогда у артистки было 3 релиза и отсутствовал опыт живых выступлений. Вы загнули неадекватную цену (втрое выше средней рыночной) сознательно ограничив Анну в возможности получать ценный опыт концертных выступлений. Как следствие Кажанна вынуждена была самостоятельно выгребать после выступления на Atlas Weekend"

"Пиар? А почему мы не получили релизы о выходе ее треков? Мы даже не могли взять у Кажанны интервью! Ни разу! Потому что не понятно с кем коммуницировать! Когда-то вели диалог с Тарасом, ничего не получилось, игнор".

Комментарии под постом лейбла (скриншоты)

Напомним, Кажанна объявила о завершении работы с лейблом и пожаловалась на "рабский контракт".

"Спасибо лейблу Nova Music за все мои моральные травмы за эти два года, вы как тот самый первый бывший после которого надо десять лет терапии. Гудбай", - писала певица.

А Jerry Heil в ответ на обвинения заявила, что ей больно это все читать.