Лейбл Jerry Heil высказался о Кажанне после громких обвинений: сеть лютует

Лейбл Nova Music, соучредителем которого является певица Jerry Heil, отреагировал на обвинения Кажанны. Представители компании раскрыли детали сотрудничества, но получили еще больше критики в комментариях.
Так, в Nova Music объявили о "досрочном прекращении сотрудничества" с певицей. С Кажанной лейбл работал с 2023 года. А осенью 2025 года они "пришли к выводу, что текущие условия сотрудничества больше не удовлетворяют обе стороны". Поэтому в лейбле начали "обсуждение дальнейших шагов".
"В декабре состоялась личная встреча, во время которой мы подробно проговорили все нюансы завершения сотрудничества и совместно приняли решение запустить процедуру досрочного расторжения контракта. За время сотрудничества лейбл инвестировал в проект значительные финансовые ресурсы, а также собственное время и энергию. Фактически с нуля была запущена концертная и коммерческая деятельность", - говорится в заявлении.
Лейбл не только перечислил количество концертов и коллабораций Кажанны. Также в команде отметили, что проект планировался как долгосрочная инвестиция.
"При вложенных ресурсах он должен был начать приносить прибыль лейблу с третьего года сотрудничества. По состоянию на сегодня проект еще не вышел в финансовый плюс. При этом мы никогда не требовали и не требуем финансовой компенсации от артистки. Также никогда не посягали и не посягаем на авторские права Кажанны. В то же время в публичном пространстве звучат обвинения в наш адрес, которые не соответствуют действительности", - заявили в Nova Music.
А в самом посте была изложена следующая информация:
Сама Кажанна написала под постом, что внутреннюю отчетность ей никто не показывал. А пользователи возмутились условиями, которые лейбл предлагал певице. В комментариях они пишут:
Кроме этого, пост лейбла критикуют медийщики, организаторы концертов и музыкальные обозреватели. Они пишут:
Напомним, Кажанна объявила о завершении работы с лейблом и пожаловалась на "рабский контракт".
"Спасибо лейблу Nova Music за все мои моральные травмы за эти два года, вы как тот самый первый бывший после которого надо десять лет терапии. Гудбай", - писала певица.
А Jerry Heil в ответ на обвинения заявила, что ей больно это все читать.
