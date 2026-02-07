LELÉKA довела до мурах чуттєвим виступом на Нацвідборі (відео)

Яким був виступ LELÉKA

На сцені артистка постала в білосніжній сукні в українському стилі та з чорним намистом, а світломузика додала номеру драматичності та епічності.

Пісня Ridnym - це історія про шлях, який починається з прийняття змін та зустрічі зі своїми страхами.

Посеред світу, який в'яне й перетворюється на порох, артистка показує, що всередині зберігається сила, яка веде до нового життя.

"Коли людина наважується почати з чистого аркуша, сіяти нові зерна й триматися віри, старе згорає, а нове проростає. І тоді дерева виростають вищими, а шлях повертає додому, до тих, заради кого вона творить свою нову долю", - йшлося в описі композиції раніше.

Саме в такій стилістиці був виконаний номер, який розчулив глядачів.



Що відомо про LELÉKA

Це український етно-джазовий гурт, який нині базується в Берліні. Колектив уже майже десятиліття зачаровує публіку своїм самобутнім стилем, де український фольклор органічно переплітається з сучасною імпровізацією.

Нагадаємо, серед 10 фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026" у Відні поїде лише один. За перемогу також змагаються: