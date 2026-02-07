RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

LELÉKA довела до мурашек чувственным выступлением на Нацотборе (видео)

LELÉKA (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

LELÉKA на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 поразила трогательным и чувственным номером. Она представила одну из самых глубоких композиций - Ridnym.

РБК-Украина рассказывает, каким было выступление LELÉKA.

Больше интересного: почему Jerry Heil разнесла запись Нацотбора

Каким было выступление LELÉKA

На сцене артистка предстала в белоснежном платье в украинском стиле и с черным ожерельем, а светомузыка добавила номеру драматичности и эпичности.

Песня Ridnym - это история о пути, который начинается с принятия изменений и встречи со своими страхами.

Посреди мира, который увядает и превращается в прах, артистка показывает, что внутри сохраняется сила, которая ведет к новой жизни.

"Когда человек решается начать с чистого листа, сеять новые зерна и держаться веры, старое сгорает, а новое прорастает. И тогда деревья вырастают выше, а путь возвращает домой, к тем, ради кого он творит свою новую судьбу", - говорилось в описании композиции ранее.

Именно в такой стилистике был выполнен номер, который растрогал зрителей.


Что известно о LELÉKA

Это украинская этно-джазовая группа, которая сейчас базируется в Берлине. Коллектив уже почти десятилетие очаровывает публику своим самобытным стилем, где украинский фольклор органично переплетается с современной импровизацией.

Напомним, среди 10 финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026" в Вену поедет только один. За победу также соревнуются:

  • Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  • Molodi - "Legends"
  • Monokate - "Тyt"
  • The Elliens - "Crawling Whispers"
  • LAUD - "Lightkeeper"
  • Mr. Vel - "Do or Done"
  • KHAYAT - "Герци"
  • Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  • "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса