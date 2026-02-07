LELÉKA довела до мурашек чувственным выступлением на Нацотборе (видео)

Каким было выступление LELÉKA

На сцене артистка предстала в белоснежном платье в украинском стиле и с черным ожерельем, а светомузыка добавила номеру драматичности и эпичности.

Песня Ridnym - это история о пути, который начинается с принятия изменений и встречи со своими страхами.

Посреди мира, который увядает и превращается в прах, артистка показывает, что внутри сохраняется сила, которая ведет к новой жизни.

"Когда человек решается начать с чистого листа, сеять новые зерна и держаться веры, старое сгорает, а новое прорастает. И тогда деревья вырастают выше, а путь возвращает домой, к тем, ради кого он творит свою новую судьбу", - говорилось в описании композиции ранее.

Именно в такой стилистике был выполнен номер, который растрогал зрителей.



Что известно о LELÉKA

Это украинская этно-джазовая группа, которая сейчас базируется в Берлине. Коллектив уже почти десятилетие очаровывает публику своим самобытным стилем, где украинский фольклор органично переплетается с современной импровизацией.

Напомним, среди 10 финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026" в Вену поедет только один. За победу также соревнуются: