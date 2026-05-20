Легендарна "Анатомія Грей" отримає спін-офф: що відомо про серіал та коли прем'єра

Детальніше про новий серіалі розповідає РБК-Україна з посиланням на Deadline .

Що відомо про снін-офф "Анатомії Грей"

Новий серіал поки не отримав офіційної назви, однак уже відомо, що це буде медична драма, події якої розгортатимуться у сільській частині Західного Техасу. У центрі сюжету опиниться команда лікарів медичного центру, який є останнім шансом на допомогу у глушині.

Новий проєкт стане четвертим серіалом у франшизі після оригінального шоу, а також снін-оффів "Приватна практика" та "Пожежна станція 19". Це також буде перший серіал, дія якого відбуватиметься не на Західному узбережжі США та не у великому місті.

Однією з творчинь шоу стала Мег Марініс, яка працює над "Анатомією Грей" вже майже два десятиліття. Вона розпочала кар'єру в серіалі ще під час третього сезону як асистентка сценаристів, а згодом стала виконавчою продюсеркою та шоуранеркою.

Виконавчою продюсеркою нового серіалу також виступить зірка оригіналу Еллен Помпео, яка зіграла Мередіт Грей. Прем'єра нового проєкту запланована на середину 2027 року.

Очікується, що перший сезон отримає близько дев'яти епізодів. Це пов'язано з новою стратегією каналу щодо скорочення сезонів для серіалів середини телесезону.

Що відомо про "Анатомію Грей"

Нагадаємо, медична драма вперше вийшла на екрани у2005 році, а головною героїнею стала молода хірургиня Мередіт Грей. Разом з колегами вона пізнавала світ медицини, закохувалася та переживала складні професійні та особисті драми.

Наразі серіал налічує 22 сезони. У березні його продовжили ще на один рік, тож на глядачів чекають нові історії у світі медичної драми.

Спіно-ффи франшизи теж гарно тримали в етері. "Приватна практика" виходила шість сезонів, а "Пожежна станція 19" - сім та завершилася у 2024 році.