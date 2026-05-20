Легендарная "Анатомия Грей" получит спин-офф: что известно о сериале и когда премьера

16:29 20.05.2026 Ср
2 мин
События новой истории будут разворачиваться в Техасе, но количество серий будет меньше
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Анатомия Грей" получит спин-офф (кадр из сериала)
Американский телеканал ABC официально заказал новый спин-офф культовой медицинской драмы "Анатомия Грей". Над проектом будут работать создатель франшизы Шонда Раймс и шоураннер оригинального сериала Мег Маринис.

Подробнее о новом сериале рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Deadline.

Что известно о снин-оффе "Анатомии Грей"

Новый сериал пока не получил официального названия, однако уже известно, что это будет медицинская драма, события которой будут разворачиваться в сельской части Западного Техаса. В центре сюжета окажется команда врачей медицинского центра, который является последним шансом на помощь в глуши.

Новый проект станет четвертым сериалом во франшизе после оригинального шоу, а также снин-оффов "Частная практика" и "Пожарная станция 19". Это также будет первый сериал, действие которого будет происходить не на Западном побережье США и не в большом городе.

Одной из создательниц шоу стала Мег Маринис, которая работает над "Анатомией Грей" уже почти два десятилетия. Она начала карьеру в сериале еще во время третьего сезона как ассистентка сценаристов, а впоследствии стала исполнительным продюсером и шоураннером.

Что известно о спин-оффе "Анатомии Грей" (кадр из сериала)

Исполнительным продюсером нового сериала также выступит звезда оригинала Эллен Помпео, которая сыграла Мередит Грей. Премьера нового проекта запланирована на середину 2027 года.

Ожидается, что первый сезон получит около девяти эпизодов. Это связано с новой стратегией канала по сокращению сезонов для сериалов середины телесезона.

"Анатомия Грей" получила спин-офф в Техасе (кадр из сериала)

Что известно об "Анатомии Грей"

Напомним, медицинская драма впервые вышла на экраны в 2005 году, а главной героиней стала молодая хирург Мередит Грей. Вместе с коллегами она познавала мир медицины, влюблялась и переживала сложные профессиональные и личные драмы.

Сейчас сериал насчитывает 22 сезона. В марте его продлили еще на один год, поэтому зрителей ждут новые истории в мире медицинской драмы.

Спино-ффы франшизы тоже хорошо держали в эфире. "Частная практика" выходила шесть сезонов, а "Пожарная станция 19" - семь и завершилась в 2024 году.

