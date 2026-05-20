Дастін із "Дивних див" дебютує в культовому мюзиклі: перші деталі

15:13 20.05.2026 Ср
2 хв
Зірка Netflix вперше вийде на сцену лондонського театру герцога Йоркського
Крижанівська Наталя
Дастін із "Дивних див" дебютує в культовому мюзиклі: перші деталі Новий етап кар'єри Гейтена Матараццо (фото: Getty Images)
Зірка одного з найпопулярніших серіалів на Netflix "Дивні дива". Гейтен Матараццо вперше вийде на сцену лондонського Вест-Енду. Актор доєднається до нової постановки легендарного мюзиклу "RENT", яка проходитиме в театрі герцога Йоркського.

Новий виток кар'єри

Для Матараццо цей проєкт відкриває нові грані в його акторській кар'єрі: від телевізійної популярності до однієї з найбільших і найпрестижніших сцен Лондона - театру герцога Йоркського.

У виставі він виконає ключову роль головного героя - документаліста та оповідача мюзиклу "RENT" - Марка Коена.

Гейтен Матараццо у мюзиклі "RENT" (фото: instagram.com/gatenmatarazzo)

Що ж стосується інших акторів, які розділять сцену з Матараццо, то їх імена будуть оголошені пізніше, ближче до дати прем'єри, яка запланована на 8 жовтня 2026 року.

Що відомо про мюзикл "RENT"

Сюжет побудований на розповіді про життя групи молодих митців у Нью-Йорку. Зокрема, наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років вони роблять усе можливе, аби буквально виживати в умовах бідності, хвороб і соціальних проблем.

У центрі історії: друзі та кохані, які живуть у районі Іст-Віллідж. Вони стикаються з реальністю епідемії ВІЛ/СНІДу, втрати близьких і пошуку сенсу життя. Крім того, у непрості часи їм доводиться боротися й з можливістю займатися улюбленою справою - мистецтвом, залишаючись собою і не втрачаючи людяність.

Тут любовні стосунки тісто переплітаються з конфліктами і важким вибором між свободою творчості та стабільністю.

Прем'єра мюзиклу, автором якого є Джонатан Ларсон, відбулася на Бродвеї ще 1996 року, після чого шоу отримало світове визнання, Пулітцерівську премію та культовий статус завдяки пісням, серед яких і "Seasons of Love".

Життя Матараццо до лондонської сцени

Свою кар'єру Гейтен Матараццо розпочав ще у дитинстві з театральних постановок на Бродвеї. Він швидко привернув увагу продюсерів своїм харизматичним образом і вокалом.

Водночас світову популярність акторові принесла роль Дастіна Гендерсона у серіалі "Дивні дива", прем'єра якого відбулася 2016 року. Його герой став одним із найулюбленіших персонажів мільйонів глядачів.

Саме після успіху у "дивах" Матараццо став однією з найвідоміших молодих зірок Netflix і почав активно розвивати кар'єру поза межами серіалу.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії