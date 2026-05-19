"Гаррі Поттер" від HBO втратив акторку: хто не повернеться у другому сезоні

Серіал "Гаррі Поттер" від HBO зазнає змін в акторському складі. Виконавиця ролі Джіні Візлі Ґрейсі Кокрейн покинула проєкт після першого сезону.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Deadline .

Що відомо про зміни в акторському складі "Гаррі Поттера"

У заяві родина юної акторки назвала причиною такого рішення "непередбачувані обставини".

"Через непередбачені обставини Ґрейсі ухвалила важке рішення залишити роль Джіні Візлі в серіалі HBO про Гаррі Поттера після першого сезону", - заявили вони.

За словами рідних, перебування у світі "Гаррі Поттера" було чудовим досвідом для акторки. Вона вдячна команді проєкту за незабутні враження.

"Ґрейсі з нетерпінням чекає на можливості, які відкриє перед нею майбутнє", - додали вони.

В HBO підтримали рішення виконавиці ролі Джіні та подякували їй за роботу над першим сезоном.

"Бажаємо Ґрейсі та її родині всього найкращого", - додали в заяві.

Кокрейн покинула серіал "Гаррі Поттер" (instagram.com/graciebellecochrane)

Як відомо, дітей для зйомок серіалу обирали серед десятків тисяч претендентів. Кокрейн одразу привернула увагу глядачів, які називали її кастинг одним із найвдаліших.

Героїня Джіні посідає особливе місце серед шанувальників "поттеріани", зокрема через її майбутні стосунки з головним героєм історії. У книгах вона розкривається як сильна, рішуча та талановити чарівниця.

Інших членів родини Візлі у серіалі також грають:

Моллі - Кетрін Паркінсон,

Фред - Трістан Ґарланд

Джордж - Ґабріель Ґарланд

Персі - Руарі Спунер

Рон - Аластор Стаут

Хто зіграє родину Візлі (фото: instagram.com/graciebellecochrane)

Що відомо про другий сезон "Гаррі Поттера"

Серіал отримав продовження у травні. Його головною темою стане друга книга "Гаррі Поттер і таємна кімната" Джоан Роулінг.

Основний акторський склад збережеться. Роль Гаррі виконає Домінік Маклафлін, Герміони - Арабелла Стентон, а Рона - Стаут.

А от хто зіграє юного Тома Редла у продовженні, HBO ще не оголосили. Відомо, що на цю роль шукають акора віком 16-19 років.

Нагадаємо, перший сезон серіалу про Гаррі Поттера вийде вже на Різдво цього року.