Легенда українського ТБ відверто розповів про батька: "Я не знаю його"

Український журналіст і телеведучий Микола Луценко, який став відомим у 1990-ті завдяки програмі "Миколина погода", перше поділився особистими подробицями про свою родину.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
У розмові він зізнався, що фактично не знає свого батька.
"Так, я не знаю його", - спокійно сказав Луценко у відповідь на запитання журналістки.
За словами Луценка, у дитинстві ця тема була для нього болісною.
"Колись для мене це був серйозний біль, мені не вистачало його", - поділився Микола.
Водночас він наголосив, що зміг компенсувати цю відсутність завдяки матері.
Телеведучий з особливою теплотою говорить про маму, яка, за його словами, повністю присвятила себе синові.
"Мама не хотіла мені казати, але мені маминої любові вистачало. У мене мама була просто супер. Вона мене навіть занадто любила, це я зараз розумію", - зазначив він.
Луценко також розповів, що їхні стосунки були дуже близькими.
"Вона була у мені вся розчинена. Це мама всім мамам. Серйозне в мене було дитинство. Ми все життя з мамою. Я знав абсолютно всі її проблеми, а вона - мої", - додав ведучий.
Попри це, у підлітковому віці він намагався дізнатися більше про батька.
"Коли був пубертатний період, щось там чіплявся до неї. Вона не хотіла мені казати. Ну, то її право", - згадав Луценко.
Він підкреслив, що не тримає образ і вдячний матері за все, що вона для нього зробила.
"Але я все одно їй дякую, що вона мене народила, що подарувала мені світ. Вона все зробила, щоб у мене все було класно", - підсумував ведучий.
Микола Луценко народився 1 червня 1950 року на Чернігівщині. Спершу здобув технічну освіту, працював на теплоелектростанції, а згодом закінчив театральний університет імені Карпенка-Карого.
У телебачення прийшов випадково - після роботи в Театрі юного глядача.
Попри відмову через вік, отримав роль і почав кар’єру на екрані. З запуском ICTV став відомим завдяки рубриці "Миколина погода", яка з часом перетворилася з гумористичного формату на більш стриманий.
У 2017 році ведучий переніс інсульт, внаслідок чого в нього відібрало мову. Проте він зміг повернутися до роботи.
Повномасштабна війна застала його на Чернігівщині, звідки він виїхав до Києва.
В 2025 році легендарне шоу "Миколина погода" повернулося на телеканал ICTV з його незмінним ведучим.