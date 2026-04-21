Померла дружина Сергія Сивохи: ким вона була та що відомо про причину смерті

В Києві після тривалої хвороби померла телеведуча Тетяна Сивохо (дівоче прізвище - Решетняк). Вона була дружиною відомого шоумена, якого не стало у 2023 році. У пари лишився спільний син.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис журналістки Лесі Оплової у Facebook .

Тетяна Сивохо померла: що відомо

За словами Орлової, телеведуча померла в Києві. Вона кілька місяців боролася з онкологічним захворюванням, яке швидко прогресувало. Під час хвороби трималася "надзвичайно гідно, рішуче та сильно".

"За кілька місяців, як з'ясувалося, її з'їв рак, і ніхто особливо не знав. Наскільки я знаю, вона йшла надзвичайно гідно, рішуче, незалежно і сильно. Вона крута", - написала Орлова.

Прощавання мало проходити на Байковому кладовищі. У них з Сергієм залишився син Савва, який народився у 2000 році.

"Сергій був дуже життєрадісним - і досі до кінця не віриться, що його насправді більше немає. І Таня була дуже життєрадісною - і тепер теж не віриться. Вона здавалася невразливою, непереможною, щось таке. А виявилося - зовсім ні", - підкреслила Леся.

Також відомо, що цього року не стало й мами шоумена.

"Вони пішли один за одним. Сергій, потім цього року його мама, тепер Таня. Залишився син, ще зовсім молодий чоловік", - додала вона.

Тетяна Сивохо з чоловіком (фото: facebook.com/tatiana.sivokho)

Що відомо про Тетяну Сивохо

Орлова згадала, що Тетяна раніше працювала телеведучою новин на ТРК "Україна" та була добре відомою у Донецьку. За її словами, вона мала модельну зовнішність у стилі 1990-х, любила моду, добре розбиралася в трендах та сміливо експериментувала з образами.

Вона була розумною та іронічною. Могла бути "уїдливою аж до отруйності, цинічною, а могла - прямо і беззастережно схвалювати та помічати щось неочевидно хороше". Дуже цінувала талант інших, вміла ним захоплюватися і не мала заздрості до чужих успіхів.

"Мені завжди було шкода, що в якийсь момент вона завершила свою професійну кар’єру в ЗМІ. Вона могла б, і навіть дуже могла б, продовжувати й надалі, і з успіхом. Мені здається, їй це справді було нібито визначено долею. Не знаю, чому вона завершила кар’єру й обрала лише сім’ю…" - поділилася ексколега.

Ким була Тетяна Сивохо (фото: facebook.com/tatiana.sivokho)

Що відомо про смерть Сергія Сивохо

Нагадаємо, він був українським актором, продюсером, ведучим, а також креативним продюсером студії "Квартал 95".

У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на Донеччині, але не пройшов.

З жовтня 2019 року до березня 2020 року обіймав посаду радника секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

У цей період оскандалився суперечливими заявами та ініціативами щодо війни на Донбасі, через що викликав неприйняття у суспільстві та серед деяких військових. Наприклад, назвав російське вторгнення "внутрішнім конфліктом".

Від початку повномасштабного вторгнення майже не виходив на зв'язок. Лише зрідка вітав зі святами у соцмережах та звітував про волонтерську діяльність.

Помер у Німеччині 17 жовтня 2023 року у 54 роки. Причиною стало хронічне захворювання легень. Прощання з ним відбулося у Києві, а поховали його у тимчасово окупованому Донецьку, звідки він родом.

З Тетяною вони познайомилися у рідному місті. Одружилися у 1990-х після п'яти років стосунків. Вперше шоумен представив кохану публіці у 2016-му.