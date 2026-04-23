Легенда украинского ТВ разоткровенничался про отца: "Я не знаю его"

Украинский журналист и телеведущий Николай Луценко, который стал известным в 1990-е благодаря программе "Миколина погода", впервые поделился личными подробностями о своей семье.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
В разговоре он признался, что фактически не знает своего отца.
"Да, я не знаю его", - спокойно сказал Луценко в ответ на вопрос журналистки.
По словам Луценко, в детстве эта тема была для него болезненной.
"Когда-то для меня это была серьезная боль, мне не хватало его", - поделился Николай.
В то же время он отметил, что смог компенсировать это отсутствие благодаря матери.
Телеведущий с особой теплотой говорит о маме, которая, по его словам, полностью посвятила себя сыну.
"Мама не хотела мне говорить, но мне маминой любви хватало. У меня мама была просто супер. Она меня даже слишком любила, это я сейчас понимаю", - отметил он.
Луценко также рассказал, что их отношения были очень близкими.
"Она была во мне вся растворена. Это мама всем мамам. Серьезное у меня было детство. Мы всю жизнь с мамой. Я знал абсолютно все ее проблемы, а она - мои", - добавил ведущий.
Несмотря на это, в подростковом возрасте он пытался узнать больше об отце.
"Когда был пубертатный период, что-то там приставал к ней. Она не хотела мне говорить. Ну, то ее право", - вспомнил Луценко.
Он подчеркнул, что не держит обид и благодарен матери за все, что она для него сделала.
"Но я все равно ей спасибо, что она меня родила, что подарила мне мир. Она все сделала, чтобы у меня все было классно", - подытожил ведущий.
Николай Луценко родился 1 июня 1950 года на Черниговщине. Сначала получил техническое образование, работал на теплоэлектростанции, а затем окончил театральный университет имени Карпенко-Карого.
В телевидение пришел случайно - после работы в Театре юного зрителя.
Несмотря на отказ из-за возраста, получил роль и начал карьеру на экране. С запуском ICTV стал известным благодаря рубрике "Миколина погода", которая со временем превратилась из юмористического формата в более сдержанный.
В 2017 году ведущий перенес инсульт, в результате чего у него отобрало речь. Однако он смог вернуться к работе.
Полномасштабная война застала его на Черниговщине, откуда он уехал в Киев.
В 2025 году легендарное шоу "Миколая погода" вернулось на телеканал ICTV с его неизменным ведущим.