Шарліз Терон пригадала фатальну ніч, коли її мати застрелила батька: "Ці речі накопичуються"

Голлівудська акторка Шарліз Терон згадала трагедію в родині, коли її мати вбила батька, рятуючи себе і дітей від насильства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зірки The New York Times.

Знаменитість пригадала, як життя в родині поступово перетворювалося на постійний страх.

За словами Терон, зовні такі історії часто зводять до одного епізоду, хоча насправді все накопичується роками.

"Це так дивно - всі спогади залишилися. І справа не в тому, що я не намагаюся про це думати, але якщо говорити так лінійно, то стає майже зрозуміліше, коли говориш про це таким чином", - згадала вона.

Акторка пояснила, що насильство в сім’ї не виникає раптово, а посилюється з часом.

"Тому що люди схильні просто ізолювати це і хочуть говорити про одне. Але допомагає пояснити, що ці речі накопичуються, накопичуються, і потрібні роки, щоб все пішло так погано, як це сталося в моєму будинку", - додала Терон.

Вона також детально описала день, який став фатальним. За її словами, тоді її батько випивав у будинку свого брата, а згодом повернувся додому в люті.

"Він пробив сталеві двері, щоб потрапити всередину, чітко давши зрозуміти, що збирається нас убити", - розповіла Шарліз.

Терон розповіла, що далі події розвивалися блискавично. Її батько попрямував до сейфа зі зброєю, а мати намагалася врятувати себе і дітей.

"Він підійшов до сейфа, а моя мама відчинила двері, поки брат ще стояв там. Брат побіг коридором, а вона вистрілила одну кулю в коридор, яка сім разів рикошетила і постріляла йому в руку. Це речі, які неможливо пояснити. А потім вона пішла за моїм батьком, який на той час відкривав сейф, щоб дістати більше зброї, і вона вистрілила в нього", - продовжила вона.

Акторка зізналася, що довгі роки жила з почуттям сорому через те, що сталося.

В їхній громаді всі знали про алкоголізм її батька, і через це з неї насміхалися в школі. Однак, за її словами, ніхто не знав усієї правди.

"Тож перші кілька років, скільки могла, я розповідала цю історію про те, що він загинув в автокатастрофі. Я не могла розповісти це своїм шкільним друзям, але до того часу, як я поїхала з Південної Африки, я розповідала саме цю історію. Тому що я просто не хотіла жалю. Мені було так незручно", - поділилася акторка.

У 16 років Шарліз Терон поїхала до Італії, де почала модельну кар’єру.

Водночас вона не приховує, що для неї це було не лише професійною можливістю, а й способом вирватися з того життя.

"Це було чудово, бо це була втеча. Єдине, що було важко для мене, це залишити маму. Але саме вона сказала: "Іди та створи собі життя. Зараз тут для тебе нічого немає", - згадала зірка.