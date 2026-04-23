Легенда українського ТБ відверто розповів про батька: "Я не знаю його"

18:09 23.04.2026 Чт
Він зважився сказати те, що довго залишалося особистим
aimg Катерина Собкова
Микола Луценко (фото: РБК-Україна)

Український журналіст і телеведучий Микола Луценко, який став відомим у 1990-ті завдяки програмі "Миколина погода", перше поділився особистими подробицями про свою родину.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Луценко вперше розповів про відсутність батька у його житті

У розмові він зізнався, що фактично не знає свого батька.

"Так, я не знаю його", - спокійно сказав Луценко у відповідь на запитання журналістки.

За словами Луценка, у дитинстві ця тема була для нього болісною.

"Колись для мене це був серйозний біль, мені не вистачало його", - поділився Микола.

Водночас він наголосив, що зміг компенсувати цю відсутність завдяки матері.

Про виховання матері

Телеведучий з особливою теплотою говорить про маму, яка, за його словами, повністю присвятила себе синові.

"Мама не хотіла мені казати, але мені маминої любові вистачало. У мене мама була просто супер. Вона мене навіть занадто любила, це я зараз розумію", - зазначив він.

Луценко також розповів, що їхні стосунки були дуже близькими.

"Вона була у мені вся розчинена. Це мама всім мамам. Серйозне в мене було дитинство. Ми все життя з мамою. Я знав абсолютно всі її проблеми, а вона - мої", - додав ведучий.

Попри це, у підлітковому віці він намагався дізнатися більше про батька.

"Коли був пубертатний період, щось там чіплявся до неї. Вона не хотіла мені казати. Ну, то її право", - згадав Луценко.

Він підкреслив, що не тримає образ і вдячний матері за все, що вона для нього зробила.

"Але я все одно їй дякую, що вона мене народила, що подарувала мені світ. Вона все зробила, щоб у мене все було класно", - підсумував ведучий.

Що відомо про Миколу Луценка

Микола Луценко народився 1 червня 1950 року на Чернігівщині. Спершу здобув технічну освіту, працював на теплоелектростанції, а згодом закінчив театральний університет імені Карпенка-Карого.

У телебачення прийшов випадково - після роботи в Театрі юного глядача.

Попри відмову через вік, отримав роль і почав кар’єру на екрані. З запуском ICTV став відомим завдяки рубриці "Миколина погода", яка з часом перетворилася з гумористичного формату на більш стриманий.

У 2017 році ведучий переніс інсульт, внаслідок чого в нього відібрало мову. Проте він зміг повернутися до роботи.

Повномасштабна війна застала його на Чернігівщині, звідки він виїхав до Києва.

В 2025 році легендарне шоу "Миколина погода" повернулося на телеканал ICTV з його незмінним ведучим.

Микола Луценко зараз (фото: пресслужба)

