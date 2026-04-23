Легенда украинского ТВ разоткровенничался про отца: "Я не знаю его"

Украинский журналист и телеведущий Николай Луценко, который стал известным в 1990-е благодаря программе "Миколина погода", впервые поделился личными подробностями о своей семье.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Луценко впервые рассказал об отсутствии отца в его жизни

В разговоре он признался, что фактически не знает своего отца.

"Да, я не знаю его", - спокойно сказал Луценко в ответ на вопрос журналистки.

По словам Луценко, в детстве эта тема была для него болезненной.

"Когда-то для меня это была серьезная боль, мне не хватало его", - поделился Николай.

В то же время он отметил, что смог компенсировать это отсутствие благодаря матери.

О воспитании матери

Телеведущий с особой теплотой говорит о маме, которая, по его словам, полностью посвятила себя сыну.

"Мама не хотела мне говорить, но мне маминой любви хватало. У меня мама была просто супер. Она меня даже слишком любила, это я сейчас понимаю", - отметил он.

Луценко также рассказал, что их отношения были очень близкими.

"Она была во мне вся растворена. Это мама всем мамам. Серьезное у меня было детство. Мы всю жизнь с мамой. Я знал абсолютно все ее проблемы, а она - мои", - добавил ведущий.

Несмотря на это, в подростковом возрасте он пытался узнать больше об отце.

"Когда был пубертатный период, что-то там приставал к ней. Она не хотела мне говорить. Ну, то ее право", - вспомнил Луценко.

Он подчеркнул, что не держит обид и благодарен матери за все, что она для него сделала.

"Но я все равно ей спасибо, что она меня родила, что подарила мне мир. Она все сделала, чтобы у меня все было классно", - подытожил ведущий.

Что известно о Николае Луценко

Николай Луценко родился 1 июня 1950 года на Черниговщине. Сначала получил техническое образование, работал на теплоэлектростанции, а затем окончил театральный университет имени Карпенко-Карого.

В телевидение пришел случайно - после работы в Театре юного зрителя.

Несмотря на отказ из-за возраста, получил роль и начал карьеру на экране. С запуском ICTV стал известным благодаря рубрике "Миколина погода", которая со временем превратилась из юмористического формата в более сдержанный.

В 2017 году ведущий перенес инсульт, в результате чего у него отобрало речь. Однако он смог вернуться к работе.

Полномасштабная война застала его на Черниговщине, откуда он уехал в Киев.

В 2025 году легендарное шоу "Миколая погода" вернулось на телеканал ICTV с его неизменным ведущим.

Николай Луценко сейчас (фото: пресс-служба)