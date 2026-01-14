Кубок IBU у Словаччині: як Україна фінішувала після сильного старту в естафеті
Українські біатлоністи посіли 17-е місце в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка IBU у Словаччині. Після сильного старту команда поступово втрачала позиції через додаткові патрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат змагань.
Невдала стрільба та штрафне коло
Український дует у складі Надії Бєлкіної та Олександра Пономаренка розпочав гонку досить впевнено. Після першої чистої стрільби Бєлкіна трималася в топ-10, замикаючи дев'яту позицію.
Проте вже на другому вогневому рубежі ситуація погіршилася: три додаткові патрони відкинули команду на 16-те місце.
Протягом естафети проблеми на вогневих рубежах продовжували накопичуватися. Попри зусилля Пономаренка, який передав естафету 17-м, команді не вдалося уникнути найгіршого сценарію.
На своєму наступному етапі Надія Бєлкіна пішла на штрафне коло, що остаточно позбавило українців шансів на високий результат.
Підсумки гонки в Словаччині
Олександр Пономаренко на заключному відрізку дистанції зміг стабілізувати хід гонки. Хоча він використав два запасні патрони, йому вдалося зберегти 17-ту сходинку до самого фінішу.
Загалом українці використали 13 додаткових набоїв та пробігли 150 метрів штрафної дистанції.
Перемогу в напруженій боротьбі святкувала збірна Швеції, яка лише на 5 секунд випередила фінів. Бронзові нагороди вибороли представники Італії.
Кубок IBU. Одиночна змішана естафета (Брежно-Осрбліє):
-
Швеція (0+5) 42:54.9
-
Фінляндія (0+5) +5.2
-
Італія (0+6) +16.5
...
- 17. Україна (1+13) +4:41.8
Нагадаємо, що раніше в межах цього ж етапу класична змішана естафета у складі Меркушиної, Стеблини, Насика та Тищенка показала значно кращий результат, посівши шосте місце.
Раніше ми розповіли про камбек та фініш у топ-10 Дмитра Підручного в гонці переслідування в Обергофі.
Також читайте, як Христина Дмитренко врятувала виступ України у спринті Кубка світу.