ua en ru
Сб, 10 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Неймовірний камбек Підручного: капітан збірної України увірвався в топ-10 на Кубку світу

Субота 10 січня 2026 14:34
UA EN RU
Неймовірний камбек Підручного: капітан збірної України увірвався в топ-10 на Кубку світу Фото: Дмитро Підручний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

На етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування. Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який зумів відіграти у суперників одразу 34 позиції після спринту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.

Хто з українців вийшов на старт

До персьюту за підсумками спринтерської гонки відібралися чотири українці: Віталій Мандзин ( з 15-м результатом), Дмитро Підручний (41-й), Богдан Борковський (43-й) та Богдан Цимбал (45-й).

Утім, Цимбал у підсумку на старт не вийшов. Таким чином, Україну в гонці переслідування представляли троє біатлоністів.

Прорив капітана

Мандзин після першої стрільби піднявся на 11-ту позицію, однак дві хиби на другому рубежі відкинули його назад.

Натомість Підручний, попри штрафне коло на другій стрільбі, почав поступово відігравати позиції. Ключовим став третій і четвертий вогневі рубежі: Підручний відпрацював їх безпомилково та скористався хибами суперників. Після останньої стрільби українець ішов п'ятим, маючи мінімальне відставання від лідерів.

На фініші капітан збірної посів сьоме місце – це найкращий результат України в поточному сезоні Кубка світу. За чистим часом переслідування Підручний став найшвидшим у гонці.

Мандзин у підсумку допустив шість хиб, однак чисто відпрацював останній рубіж і зумів завершити гонку в топ-20.

Борковський із шістьма штрафними колами фінішував 44-м.

Хто переміг у гонці

Перемогу в персьюті здобув італієць Томмазо Джакомель. Незважаючи на шість штрафних кіл на перших трьох вогневих рубежах, чиста заключна стрільба дозволила йому вирвати перемогу з мінімальною перевагою над норвежцем Мартіном Ульдалем.

Результати гонки переслідування:

  1. Томмазо Джакомель (Італія, 2+2+2+0)
  2. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1+0+3) +4,5
  3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+2+2+1) +8,8
  • …7. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) +20,7
  • …20. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+3+0) +1:27.9
  • …44. Богдан Борковський (Україна, 1+2+2+1) +3:29.7

Що далі

Сьогодні в Обергофі відбудеться жіноча естафета, в якій виступить збірна України в значно оновленому складі. Початок гонки – о 15:25 за Києвом.

Завтра, 11 січня, пройдуть чоловіча естафета (старт – о 12:00) та жіноча гонка переслідування (15:15).

Раніше ми розповіли, як Христина Дмитренко врятувала виступ України у спринті Кубка світу.

Також дізнайтеся, чому капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вийде на старт заключного етапу Кубка світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон Кубок світу Збірна України
Новини
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка