Неймовірний камбек Підручного: капітан збірної України увірвався в топ-10 на Кубку світу

На етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування. Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який зумів відіграти у суперників одразу 34 позиції після спринту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки .

Хто з українців вийшов на старт

До персьюту за підсумками спринтерської гонки відібралися чотири українці: Віталій Мандзин ( з 15-м результатом), Дмитро Підручний (41-й), Богдан Борковський (43-й) та Богдан Цимбал (45-й).

Утім, Цимбал у підсумку на старт не вийшов. Таким чином, Україну в гонці переслідування представляли троє біатлоністів.

Прорив капітана

Мандзин після першої стрільби піднявся на 11-ту позицію, однак дві хиби на другому рубежі відкинули його назад.

Натомість Підручний, попри штрафне коло на другій стрільбі, почав поступово відігравати позиції. Ключовим став третій і четвертий вогневі рубежі: Підручний відпрацював їх безпомилково та скористався хибами суперників. Після останньої стрільби українець ішов п'ятим, маючи мінімальне відставання від лідерів.

На фініші капітан збірної посів сьоме місце – це найкращий результат України в поточному сезоні Кубка світу. За чистим часом переслідування Підручний став найшвидшим у гонці.

Мандзин у підсумку допустив шість хиб, однак чисто відпрацював останній рубіж і зумів завершити гонку в топ-20.

Борковський із шістьма штрафними колами фінішував 44-м.

Хто переміг у гонці

Перемогу в персьюті здобув італієць Томмазо Джакомель. Незважаючи на шість штрафних кіл на перших трьох вогневих рубежах, чиста заключна стрільба дозволила йому вирвати перемогу з мінімальною перевагою над норвежцем Мартіном Ульдалем.

Результати гонки переслідування:

Томмазо Джакомель (Італія, 2+2+2+0) Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1+0+3) +4,5 Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+2+2+1) +8,8

…7. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) +20,7

…20. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+3+0) +1:27.9

…44. Богдан Борковський (Україна, 1+2+2+1) +3:29.7

Що далі

Сьогодні в Обергофі відбудеться жіноча естафета, в якій виступить збірна України в значно оновленому складі. Початок гонки – о 15:25 за Києвом.

Завтра, 11 січня, пройдуть чоловіча естафета (старт – о 12:00) та жіноча гонка переслідування (15:15).