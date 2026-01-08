Христина Дмитренко врятувала виступ України у спринті Кубка світу в Обергофі

На етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі українки не змогли втрутитися в боротьбу за високі місця у спринті. Найкращий результат у збірній показала Христина Дмитренко, фінішувавши 33-ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Як виступили українки

Жіночий спринт став другою гонкою етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі. На старт вийшли всі п’ять спортсменок, заявлених від України.

Найвище серед українок фінішувала Христина Дмитренко. Вона безпомилково відпрацювала на обох вогневих рубежах, закривши всі 10 мішеней, однак через недостатню швидкість на дистанції залишилася за межами топ-30 - 33-тє місце.

Олександра Меркушина та Дарина Чалик змогли кваліфікуватися до гонки переслідування, хоча обидві не обійшлися без штрафних кіл.

Меркушина після чистої "лежки" йшла у першій половині протоколу, але два промахи на "стійці" суттєво погіршили її підсумкову позицію.

Олена Городна та Юлія Джима завершили спринт поза межами топ-60 і не відібралися до персьюту. Для Джими цей старт став першим у поточному сезоні Кубка світу.

Перемога Еберг і подіум без промахів

Переможницею жіночого спринту стала шведка Ельвіра Карін Еберг, яка вперше в сезоні піднялася на особистий подіум і одразу виграла золото.

Срібну нагороду виборола фінка Суві Мінккінен, а третє місце посіла француженка Жюлія Сімон. Усі три призерки провели гонку з ідеальною стрільбою.

Результати. Кубок світу. Обергоф. Спринт, жінки

Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 22:00.6 Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +21.1 Жюлія Сімон (Франція, 0+0) +23.6 Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) +33.7 Франціска Пройсс (Німеччина, 0+1) +47.1 Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 1+0) +49.5

...

33. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:53.8

59. Олександра Меркушина (Україна, 0+2) +2:26.5

60. Дарина Чалик (Україна, 1+1) +2:27.6

78. Олена Городна (Україна, 1+1) +3:05.0

82. Юлія Джима (Україна, 0+1) +3:46.2

Що далі

У суботу, 10 січня, в Обергофі відбудеться жіноча естафета. Початок гонки заплановано на 15:25 за київським часом.