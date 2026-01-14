ua en ru
Кубок IBU в Словакии: как Украина финишировала после сильного старта в эстафете

Среда 14 января 2026 16:23
Кубок IBU в Словакии: как Украина финишировала после сильного старта в эстафете Александр Пономаренко (фото: Федерация биатлона Украины)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские биатлонисты заняли 17-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии. После сильного старта команда постепенно теряла позиции из-за дополнительных патронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Неудачная стрельба и штрафной круг

Украинский дуэт в составе Надежды Белкиной и Александра Пономаренко начал гонку достаточно уверенно. После первой чистой стрельбы Белкина держалась в топ-10, замыкая девятую позицию.

Однако уже на втором огневом рубеже ситуация ухудшилась: три дополнительных патрона отбросили команду на 16-е место.

В течение эстафеты проблемы на огневых рубежах продолжали накапливаться. Несмотря на усилия Пономаренко, который передал эстафету 17-м, команде не удалось избежать худшего сценария.

На своем следующем этапе Надежда Белкина ушла на штрафной круг, что окончательно лишило украинцев шансов на высокий результат.

Итоги гонки в Словакии

Александр Пономаренко на заключительном отрезке дистанции смог стабилизировать ход гонки. Хотя он использовал два запасных патрона, ему удалось сохранить 17-ю строчку до самого финиша.

В общем украинцы использовали 13 дополнительных патронов и пробежали 150 метров штрафной дистанции.

Победу в напряженной борьбе праздновала сборная Швеции, которая лишь на 5 секунд опередила финнов. Бронзовые награды завоевали представители Италии.

Кубок IBU. Одиночная смешанная эстафета (Брежно-Осрблие):

  1. Швеция (0+5) 42:54.9

  2. Финляндия (0+5) +5.2

  3. Италия (0+6) +16.5

...

  • 17. Украина (1+13) +4:41.8

Напомним, что ранее в рамках этого же этапа классическая смешанная эстафета в составе Меркушиной, Стеблины, Насыка и Тищенко показала значительно лучший результат, заняв шестое место.

Ранее мы рассказали о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.

Также читайте, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.

