Кубок IBU в Словакии: как Украина финишировала после сильного старта в эстафете
Украинские биатлонисты заняли 17-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии. После сильного старта команда постепенно теряла позиции из-за дополнительных патронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Неудачная стрельба и штрафной круг
Украинский дуэт в составе Надежды Белкиной и Александра Пономаренко начал гонку достаточно уверенно. После первой чистой стрельбы Белкина держалась в топ-10, замыкая девятую позицию.
Однако уже на втором огневом рубеже ситуация ухудшилась: три дополнительных патрона отбросили команду на 16-е место.
В течение эстафеты проблемы на огневых рубежах продолжали накапливаться. Несмотря на усилия Пономаренко, который передал эстафету 17-м, команде не удалось избежать худшего сценария.
На своем следующем этапе Надежда Белкина ушла на штрафной круг, что окончательно лишило украинцев шансов на высокий результат.
Итоги гонки в Словакии
Александр Пономаренко на заключительном отрезке дистанции смог стабилизировать ход гонки. Хотя он использовал два запасных патрона, ему удалось сохранить 17-ю строчку до самого финиша.
В общем украинцы использовали 13 дополнительных патронов и пробежали 150 метров штрафной дистанции.
Победу в напряженной борьбе праздновала сборная Швеции, которая лишь на 5 секунд опередила финнов. Бронзовые награды завоевали представители Италии.
Кубок IBU. Одиночная смешанная эстафета (Брежно-Осрблие):
-
Швеция (0+5) 42:54.9
-
Финляндия (0+5) +5.2
-
Италия (0+6) +16.5
...
- 17. Украина (1+13) +4:41.8
Напомним, что ранее в рамках этого же этапа классическая смешанная эстафета в составе Меркушиной, Стеблины, Насыка и Тищенко показала значительно лучший результат, заняв шестое место.
Ранее мы рассказали о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.
Также читайте, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.