Спорт

Кубок націй з хокею: Україна зіграє з конкурентом на ЧС та елітними збірними

Середа 28 січня 2026 11:14
UA EN RU
Кубок націй з хокею: Україна зіграє з конкурентом на ЧС та елітними збірними Збірна України з хокею (фото: ФХУ)
Автор: Андрій Костенко

Національна збірна України з хокею розпочинає підготовку до третьої частини Європейського кубка націй. Команда збереться 2 лютого у шотландському Единбурзі, де проведе короткий тренувальний збір, а вже 5 лютого стартує у змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації хокею.

Де та з ким зіграє Україна

У столиці Шотландії "синьо-жовті" зустрінуться зі збірними Великої Британії, Польщі та Словенії.

Польща є майбутнім суперником України на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні 1A, тоді як Велика Британія та Словенія виступають в елітному дивізіоні світової першості.

Матчі Європейського кубка націй є важливою частиною підготовки української команди до наступного чемпіонату світу.

Кого викликали в збірну

Тренерський штаб на чолі з Дмитром Христичем викликав на збір 25 хокеїстів: 3 воротарів, 8 захисників та 14 нападників. Ще шість гравців потрапили до резервного списку.

Склад збірної України:

Воротарі:

  • Богдан Дьяченко ("Полонія", Польща), Олег Петров ("Сокіл"), Сергій Писаренко ("Варезе", Італія)

Захисники:

  • Ігор Мережко, Гліб Петров (обидва – "Пльзень", Чехія), Володимир Волков (ТЕБС, Словаччина), Артем Гребеник ("Канн", Франція), Руслан Здоровець ("Давос", Швейцарія), Микола Косарев ("Ставангер Ойлерс", Норвегія), Денис Матусевич ("Кременчук"), Пилип Пангелов-Юлдашев ("Спартак Дубніца", Словаччина)

Нападники:

  • Віктор Захаров, Денис Бородай (обидва – "Сокіл"), Олексій Ворона, Андрій Денискін (обидва – "Торунь", Польща), Артем Бузоверя ("Ковентрі Блейз", Велика Британія), Олексій Євтєхов ("Пардубіце", Чехія), Іларіон Купріянов ("Дукла Їглава", Чехія), Віталій Лялька ("Кременчук"), Фелікс Морозов ("Морзін-Авор'я", Франція), Олександр Пересунько ("Унія", Польща), Станіслав Садовіков ("Берані Злін", Чехія), Даніїл Трахт ("Лукко", Фінляндія), Євген Фадєєв ("Снекпойнт Ітерс", Нідерланди), Даніїл Шульга ("Женева", Швейцарія)

Резервний список:

Воротар – Назар Бойко ("Київ Кепіталз"), захисники – Євгеній Ратушний ("Шторм"), Іван Сисак ("Фельтре", Італія), нападники – Микита Олійник, Олексій Янішевський, (обидва – "Сокіл"), Владислав Брага ("Кременчук")

Кубок націй з хокею: Україна зіграє з конкурентом на ЧС та елітними збірними

Як грали "синьо-жовті" в Кубку націй

Перший етап Європейського кубка націй у листопаді збірна України завершила на другому місці групи D, набравши три очки: поразка від Литви (1:2) та перемога над Румунією (4:1).

У другій частині турніру в грудні "синьо-жовті" провели три матчі проти Румунії та здобули три перемоги.

Третій етап у Великій Британії стане черговим тестом для команди в межах підготовки до ЧС-2026 у дивізіоні 1А. Турнір пройде 2-8 травня у Польщі. Суперниками українців за дві путівки до елітної ліги світового хокею будуть команди Казахстану, Франції, Японії, Польщі та Литви.

Раніше ми повідомили, що збірна України U-20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею.

Також ми писали, що Міжнародна федерація хокею проігнорувала рекомендації МОК щодо росіян з білорусами.

