Кубок наций по хоккею: Украина сыграет с конкурентом на ЧМ и элитными сборными

Национальная сборная Украины по хоккею начинает подготовку к третьей части Европейского кубка наций. Команда соберется 2 февраля в шотландском Эдинбурге, где проведет короткий тренировочный сбор, а уже 5 февраля стартует в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации хоккея .

Где и с кем сыграет Украина

В столице Шотландии "сине-желтые" встретятся со сборными Великобритании, Польши и Словении.

Польша является будущим соперником Украины на чемпионате мира-2026 в дивизионе 1A, тогда как Великобритания и Словения выступают в элитном дивизионе мирового первенства.

Матчи Европейского кубка наций являются важной частью подготовки украинской команды к следующему чемпионату мира.

Кого вызвали в сборную

Тренерский штаб во главе с Дмитрием Христичем вызвал на сбор 25 хоккеистов: 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих. Еще шесть игроков попали в резервный список.

Состав сборной Украины:

Вратари:

Богдан Дьяченко ("Полония", Польша), Олег Петров ("Сокол"), Сергей Писаренко ("Варезе", Италия)

Защитники:

Игорь Мережко, Глеб Петров (оба - "Пльзень", Чехия), Владимир Волков (ТЕБС, Словакия), Артем Гребеник ("Канн", Франция), Руслан Здоровец ("Давос"Швейцария), Николай Косарев ("Ставангер Ойлерс", Норвегия), Денис Матусевич ("Кременчуг"), Филипп Пангелов-Юлдашев ("Спартак Дубница", Словакия)

Нападающие:

Виктор Захаров, Денис Бородай (оба - "Сокол"), Алексей Ворона, Андрей Денискин (оба - "Торунь", Польша), Артем Бузоверя ("Ковентри Блейз", Великобритания), Алексей Евтехов ("Пардубице", Чехия), Илларион Куприянов ("Дукла Йиглава", Чехия), Виталий Лялька ("Кременчуг"), Феликс Морозов ("Морзин-Аворья", Франция), Александр Пересунько ("Уния", Польша), Станислав Садовиков ("Берани Злин"Чехия), Даниил Трахт ("Лукко", Финляндия), Евгений Фадеев ("Снекпойнт Итерс", Нидерланды), Даниил Шульга ("Женева", Швейцария)

Резервный список:

Вратарь - Назар Бойко ("Киев Кэпиталз"), защитники - Евгений Ратушный ("Шторм"), Иван Сысак ("Фельтре", Италия), нападающие - Никита Олейник, Алексей Янишевский, (оба - "Сокол"), Владислав Брага ("Кременчуг")

Как играли "сине-желтые" в Кубке наций

Первый этап Европейского кубка наций в ноябре сборная Украины завершила на втором месте группы D, набрав три очка: поражение от Литвы (1:2) и победа над Румынией (4:1).

Во второй части турнира в декабре "сине-желтые" провели три матча против Румынии и одержали три победы.

Третий этап в Великобритании станет очередным тестом для команды в рамках подготовки к ЧМ-2026 в дивизионе 1А. Турнир пройдет 2-8 мая в Польше. Соперниками украинцев за две путевки в элитную лигу мирового хоккея будут команды Казахстана, Франции, Японии, Польши и Литвы.