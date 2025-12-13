Україна втретє вирвала перемогу над Румунією в Європейському кубку націй

Національна збірна України з хокею завершила грудневий мінітурнір Європейського кубка націй у Бухаресті яскравою вольовою перемогою над Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Третя зустріч за три дні і знову перемога України

Після двох перемог у стартових поєдинках турніру українці знову зійшлися з господарями льоду.

У перший день "синьо-жовті" дотиснули суперника в третьому періоді (3:2), а наступного - здобули вольову перемогу, поступаючись у рахунку (2:1). Третій матч став найбільш драматичним.

Швидкий старт і провал у другому періоді

Україна впевнено розпочала гру і ще до першої перерви повела з різницею у дві шайби. Рахунок відкрив Олександр Пересунько після атаки з правого флангу, а вже за десять секунд Владислав Брага подвоїв перевагу гостей - 2:0.

Однак у другій 20-хвилинці ініціатива повністю перейшла до румунів. Команда Христича пропустила чотири шайби поспіль, одну з них - у меншості, і перед заключним періодом опинилася в ролі наздоганяючої - 2:4.

Перелом у матчі настав у другій половині третього періоду. Денис Бородай скоротив відставання, зреагувавши на відскок перед воротами суперника.

Ключовий момент настав менш ніж за дві хвилини до сирени, Владислав Брага реалізував контратаку в меншості та зрівняв рахунок, оформивши дубль - 4:4.

В овертаймі українцям знадобилося менше хвилини, щоб скористатися чисельною перевагою. Віталій Лялька точним кидком із середньої дистанції приніс збірній перемогу - 5:4.

Впевнена серія проти Румунії і плани на лютий

Цей матч став сьомим між Україною та Румунією у 2025 році - у шести з них сильнішими були саме українці. Серія ігор у Бухаресті стала частиною підготовки до чемпіонату світу у Дивізіоні 1A.

Наступні поєдинки національна команда проведе вже у лютому. Попереду заплановані зустрічі зі збірними Великої Британії, Словенії та Польщі.