Бан продовжено: Міжнародна федерація хокею проігнорувала рекомендації МОК щодо росіян з білорусами

Міжнародна федерація хокею (IIHF) залишила в силі санкції проти збірних Росії та Білорусі на юнацькому рівні, попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Безпека – ключовий аргумент

Під час засідання ради IIHF 22 січня було розглянуто статус російських і білоруських команд усіх вікових категорій щодо їхньої участі в майбутніх турнірах під егідою федерації.

Хоча МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі виступати на юнацькому рівні під національними прапорами, в IIHF вирішили не змінювати чинний статус цих збірних. Головною причиною такого рішення названо міркування безпеки для всіх учасників міжнародних змагань.

У федерації зазначили, що можливість повернення команд вікової категорії U-18 буде переглянута не раніше сезону-2027/28 і лише за умови суттєвого покращення безпекової ситуації.

Жорстка реакція європейських збірних

Як заявили в організації, Рада IIHF врахувала рекомендації МОК, однак дійшла висновку, що наразі ризики залишаються надто високими. У разі зменшення загроз у найближчі місяці федерація готова співпрацювати з національними асоціаціями для потенційної реінтеграції юнацьких збірних Росії та Білорусі.

Водночас, за інформацією видання The Athletic, 13 членів ради IIHF виступили категорично проти повернення команд цих країн до міжнародних змагань на будь-якому рівні.

Зокрема збірні Фінляндії, Чехії та Швеції публічно розкритикували навіть можливість пом'якшення санкцій. Представники цих федерацій заявили, що відмовляться брати участь у турнірах, де гратимуть команди Росії або Білорусі.

Санкції для дорослих збірних

IIHF також підтвердила збереження повної заборони для національних та клубних команд Росії й Білорусі на дорослому рівні.

У федерації наголосили, що допуск цих команд до турнірів наразі є небезпечним через неможливість гарантувати належний рівень безпеки для всіх учасників змагань.

Таким чином представники країн-агресорок не зможуть виступати щонайменше на чемпіонатах світу 2026 та 2027 років.