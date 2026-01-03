ua en ru
Україна U20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею

Субота 03 січня 2026 13:40
Україна U20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею Збірна України U20 з хокею (фото: Федерація хокею України)
Автор: Катерина Урсатій

Молодіжна збірна України з хокею отримала повний перелік опонентів у дивізіоні IA на наступний світовий форум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт IIHF.

Реформування складу учасників дивізіону IA

Після завершення турнірів в еліті та групі IB сформувалася шістка команд, які наприкінці 2026 року боротимуться за вихід до вищого дивізіону.

За підсумками сезону 2025 року склад другого за силою дивізіону зазнав суттєвих змін. Турнірну таблицю залишили дві крайні збірні, Норвегія здобула підвищення у класі, а Франція, поступившись Україні у вирішальному матчі, вилетіла до нижчої ліги.

Вакантні місця зайняли представники суміжних дивізіонів:

  • З елітного дивізіону опустилася збірна Данії, яка 2 січня програла ключове протистояння Німеччині з рахунком 4:8.
  • З групи IB піднялася команда Угорщини, яка з 11 очками в активі випередила у боротьбі за путівку Естонію та Литву.

Українська молодіжка, яка вперше за довгий час виступила на такому рівні, зберегла свою позицію завдяки вольовій перемозі над французами.

Повний список команд дивізіону IA на ЧС-2026:

  1. Данія (вибула з еліти);
  2. Казахстан;
  3. Австрія;
  4. Словенія;
  5. Україна;
  6. Угорщина (переможець дивізіону IB).

Сенсація в еліті: чинний чемпіон складає повноваження

Паралельно з формуванням складу нижчих ліг, визначилися півфіналісти молодіжного чемпіонату світу в елітному дивізіоні.

Головною несподіванкою стадії 1/4 фіналу став виліт збірної США. Господарі змагань та тогочасні володарі титулу поступилися Фінляндії в овертаймі - 3:4.

В інших поєдинках обійшлося без сенсацій. Фаворити впевнено подолали чвертьфінальний бар'єр:

  • Швеція виявилася сильнішою за Латвію;
  • Канада переграла Словаччину;
  • Чехія залишила поза бортом турніру Швейцарію.

Розклад півфінальних матчів (4 січня)

Боротьба за нагороди світової першості продовжиться вже завтра. У суботу відбудуться два протистояння, які визначать фіналістів турніру:

  • Швеція - Фінляндія
  • Канада - Чехія

Наступний чемпіонат світу для української збірної у групі IA заплановано на кінець 2026 року.

Раніше ми розповіли, як Україна втретє вирвала перемогу над Румунією в Європейському кубку націй з хокею.

Також ми розповіли, як зіграв чемпіон України у хокейному Континентальному кубку.

