ua en ru
Чт, 05 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Кубок націй з хокею: елітна збірна дотиснула Україну в овертаймі

Четвер 05 лютого 2026 23:06
UA EN RU
Кубок націй з хокею: елітна збірна дотиснула Україну в овертаймі Україна програла Великій Британії (фото: ФХУ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з хокею розпочала третій етап Європейського кубка націй у британському Единбурзі поразкою від команди господарів – представника елітного дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Європейський кубок націй з хокею

Велика Британія – Україна – 3:2, овертайм

Шайби України: Морозов, Захаров

Як пройшов матч

Українці активно розпочали зустріч і зуміли захопити ініціативу. "Синьо-жовті" вийшли вперед у першому періоді та подвоїли перевагу на старті другого – 2:0.

Але ще до перерви британці зуміли закинути двічі та відновити паритет у зустрічі. У третьому періоді ініціативою володіли британці, але забити не зуміли. Основний час переможця не визначив - 2:2.

Матч перейшов в овертайм, де розв'язка настала дуже швидко. Уже на старті додаткового часу збірна Великої Британії закинула вирішальну шайбу та вирвала перемогу – 3:2.

Попереду - Польща та Словенія

Свій наступний матч збірна України проведе у п'ятницю, 6 лютого, проти Польщі. Згодом "синьо-жовті" зіграють зі Словенією (7 лютого).

Польща є майбутнім суперником України на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, тоді як Велика Британія та Словенія виступають в елітному дивізіоні, що робить ці спаринги хорошою перевіркою рівня команди перед офіційними стартами.

Як грають "синьо-жовті" в Кубку націй

Перший етап Європейського кубка націй у листопаді збірна України завершила на другому місці групи D, набравши три очки: поразка від Литви (1:2) та перемога над Румунією (4:1).

У другій частині турніру в грудні "синьо-жовті" провели три матчі проти Румунії та здобули три перемоги.

Раніше ми повідомили, що збірна України U-20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею.

Також ми писали, що Міжнародна федерація хокею проігнорувала рекомендації МОК щодо росіян з білорусами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хокей
Новини
Україна та РФ провели перший за 4 місяці обмін полоненими: кого вдалося повернути
Україна та РФ провели перший за 4 місяці обмін полоненими: кого вдалося повернути
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ