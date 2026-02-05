Кубок наций по хоккею: элитная сборная дожала Украину в овертайме

Сборная Украины по хоккею начала третий этап Европейского кубка наций в британском Эдинбурге поражением от команды хозяев - представителя элитного дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Европейский кубок наций по хоккею

Великобритания - Украина - 3:2, овертайм

Шайбы Украины: Морозов, Захаров

Как прошел матч

Украинцы активно начали встречу и сумели захватить инициативу. "Сине-желтые" вышли вперед в первом периоде и удвоили преимущество на старте второго - 2:0.

Но еще до перерыва британцы сумели забросить дважды и восстановить паритет во встрече. В третьем периоде инициативой владели британцы, но забить не сумели. Основное время победителя не определило - 2:2.

Матч перешел в овертайм, где развязка наступила очень быстро. Уже на старте дополнительного времени сборная Великобритании забросила решающую шайбу и вырвала победу - 3:2.

Впереди - Польша и Словения

Свой следующий матч сборная Украины проведет в пятницу, 6 февраля, против Польши. Впоследствии "сине-желтые" сыграют со Словенией (7 февраля).

Польша является будущим соперником Украины на чемпионате мира в Дивизионе 1А, тогда как Великобритания и Словения выступают в элитном дивизионе, что делает эти спарринги хорошей проверкой уровня команды перед официальными стартами.

Как играют "сине-желтые" в Кубке наций

Первый этап Европейского кубка наций в ноябре сборная Украины завершила на втором месте группы D, набрав три очка: поражение от Литвы (1:2) и победа над Румынией (4:1).

Во второй части турнира в декабре "сине-желтые" провели три матча против Румынии и одержали три победы.