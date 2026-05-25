Кінець 7-річного очікування: як "Рома" Довбика пробилася до Ліги чемпіонів

Як "Рома" вирвала путівку до Ліги чемпіонів

У вирішальному заключному турі Серії А римляни на власному полі впевнено обіграли "Верону" з рахунком 2:0.

Цей успіх дозволив команді набрати 73 очки та завершити чемпіонат на підсумковій третій позиції.

Останній раз "вовки" завойовували бронзові медалі та фінішували у трійці призерів ще у сезоні 2017/18. Крім престижу, цей успіх принесе клубу величезні гроші.

За вихід до групового етапу Ліги чемпіонів "Рома" гарантовано заробить понад 40 мільйонів євро. Для порівняння, потрапляння до Ліги Європи принесло б римлянам лише 14.7 млн євро.

Що відбувалося з Довбиком у фінальному матчі

Український форвард Артем Довбик увесь тріумфальний матч проти "Верони" провів на лаві запасних. Це сталося лише вдруге за весь поточний сезон і пов'язано з процесом відновлення гравця.

Загалом цей сезон став для українця вкрай важким через серйозні проблеми зі здоров'ям:

через важку травму паху нападник сумарно пропустив 20 матчів

Артем лише 6 разів виходив у стартовому складі "Роми" в усіх турнірах

у Серії А він відіграв 14 поєдинків, забив 3 голи та віддав 1 асист

Цей рік виявився для Довбика найменш результативним за останні шість років його кар'єри.

Менше він забивав лише у сезоні 2019/20, коли відзначився двома м'ячами під час оренди в данському "Сеннер'юску".