UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Кінець 7-річного очікування: як "Рома" Довбика пробилася до Ліги чемпіонів

10:40 25.05.2026 Пн
2 хв
Поки римляни святкують шалений фінансовий куш, український форвард підбиває сумні підсумки
aimg Катерина Урсатій
Артем Довбик (фото: instagram.com/officialasroma)

Італійська "Рома" українського нападника Артема Довбика офіційно здобула путівку до Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Римський клуб зумів повернутися до найпрестижнішого єврокубку вперше за останні сім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійський портал RomaPress.

Читайте також: Україна в єврокубках-2026/27: хто в яких турнірах і коли стартує

Як "Рома" вирвала путівку до Ліги чемпіонів

У вирішальному заключному турі Серії А римляни на власному полі впевнено обіграли "Верону" з рахунком 2:0.

Цей успіх дозволив команді набрати 73 очки та завершити чемпіонат на підсумковій третій позиції.

Останній раз "вовки" завойовували бронзові медалі та фінішували у трійці призерів ще у сезоні 2017/18. Крім престижу, цей успіх принесе клубу величезні гроші.

За вихід до групового етапу Ліги чемпіонів "Рома" гарантовано заробить понад 40 мільйонів євро. Для порівняння, потрапляння до Ліги Європи принесло б римлянам лише 14.7 млн євро.

Що відбувалося з Довбиком у фінальному матчі

Український форвард Артем Довбик увесь тріумфальний матч проти "Верони" провів на лаві запасних. Це сталося лише вдруге за весь поточний сезон і пов'язано з процесом відновлення гравця.

Загалом цей сезон став для українця вкрай важким через серйозні проблеми зі здоров'ям:

  • через важку травму паху нападник сумарно пропустив 20 матчів
  • Артем лише 6 разів виходив у стартовому складі "Роми" в усіх турнірах
  • у Серії А він відіграв 14 поєдинків, забив 3 голи та віддав 1 асист

Цей рік виявився для Довбика найменш результативним за останні шість років його кар'єри.

Менше він забивав лише у сезоні 2019/20, коли відзначився двома м'ячами під час оренди в данському "Сеннер'юску".

Результати українців у чемпіонаті Італії

Останній раз столичний клуб виступав у Лізі чемпіонів ще у сезоні 2018/19, де дійшов до стадії 1/8 фіналу.

Після цього команда грала у менш престижних єврокубках і навіть виграла Лігу конференцій у 2022 році.

Довбик лише нещодавно почав повертатися до бойової форми. Раніше Артем вперше за чотири місяці з'явився на полі, взявши участь у надпринциповому римському дербі проти "Лаціо".

Непростим видався рік і для іншого нашого земляка в Італії. Півзахисник Руслан Маліновський разом із "Дженоа" фінішував на 16-й позиції та зберіг прописку в еліті.

Проте вже відомо, що хавбек офіційно залишить генуезьку команду під час літнього трансферного вікна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
РомаАртем ДовбикФутбол