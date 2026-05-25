Конец 7-летнего ожидания: как "Рома" Довбыка пробилась в Лигу чемпионов

Итальянская "Рома" украинского нападающего Артема Довбыка официально получила путевку в Лигу чемпионов сезона 2026/27. Римский клуб сумел вернуться в самый престижный еврокубок впервые за последние семь лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянский портал RomaPress.
В решающем заключительном туре Серии А римляне на своем поле уверенно обыграли "Верону" со счетом 2:0.
Этот успех позволил команде набрать 73 очка и завершить чемпионат на итоговой третьей позиции.
Последний раз "волки" завоевывали бронзовые медали и финишировали в тройке призеров еще в сезоне 2017/18. Кроме престижа, этот успех принесет клубу огромные деньги.
За выход в групповой этап Лиги чемпионов "Рома" гарантированно заработает более 40 миллионов евро. Для сравнения, попадание в Лигу Европы принесло бы римлянам лишь 14.7 млн евро.
Украинский форвард Артем Довбик весь триумфальный матч против "Вероны" провел на скамейке запасных. Это произошло лишь второй раз за весь текущий сезон и связано с процессом восстановления игрока.
В целом этот сезон стал для украинца крайне тяжелым из-за серьезных проблем со здоровьем:
Этот год оказался для Довбыка наименее результативным за последние шесть лет его карьеры.
Меньше он забивал лишь в сезоне 2019/20, когда отметился двумя мячами во время аренды в датском "Сеннерьюске".
Последний раз столичный клуб выступал в Лиге чемпионов еще в сезоне 2018/19, где дошел до стадии 1/8 финала.
После этого команда играла в менее престижных еврокубках и даже выиграла Лигу конференций в 2022 году.
Довбик лишь недавно начал возвращаться к боевой форме. Ранее Артем впервые за четыре месяца появился на поле, приняв участие в сверхпринципиальном римском дерби против "Лацио".
Непростым выдался год и для другого нашего земляка в Италии. Полузащитник Руслан Малиновский вместе с "Дженоа" финишировал на 16-й позиции и сохранил прописку в элите.
Однако уже известно, что хавбек официально покинет генуэзскую команду во время летнего трансферного окна.