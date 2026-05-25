Конец 7-летнего ожидания: как "Рома" Довбыка пробилась в Лигу чемпионов

10:40 25.05.2026 Пн
2 мин
Пока римляне празднуют сумасшедший финансовый куш, украинский форвард подводит печальные итоги
aimg Екатерина Урсатий
Артем Довбик (фото: Getty Images)

Итальянская "Рома" украинского нападающего Артема Довбыка официально получила путевку в Лигу чемпионов сезона 2026/27. Римский клуб сумел вернуться в самый престижный еврокубок впервые за последние семь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянский портал RomaPress.

Как "Рома" вырвала путевку в Лигу чемпионов

В решающем заключительном туре Серии А римляне на своем поле уверенно обыграли "Верону" со счетом 2:0.

Этот успех позволил команде набрать 73 очка и завершить чемпионат на итоговой третьей позиции.

Последний раз "волки" завоевывали бронзовые медали и финишировали в тройке призеров еще в сезоне 2017/18. Кроме престижа, этот успех принесет клубу огромные деньги.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов "Рома" гарантированно заработает более 40 миллионов евро. Для сравнения, попадание в Лигу Европы принесло бы римлянам лишь 14.7 млн евро.

Что происходило с Довбиком в финальном матче

Украинский форвард Артем Довбик весь триумфальный матч против "Вероны" провел на скамейке запасных. Это произошло лишь второй раз за весь текущий сезон и связано с процессом восстановления игрока.

В целом этот сезон стал для украинца крайне тяжелым из-за серьезных проблем со здоровьем:

  • из-за тяжелой травмы паха нападающий суммарно пропустил 20 матчей
  • Артем лишь 6 раз выходил в стартовом составе "Ромы" во всех турнирах
  • в Серии А он отыграл 14 поединков, забил 3 гола и отдал 1 ассист

Этот год оказался для Довбыка наименее результативным за последние шесть лет его карьеры.

Меньше он забивал лишь в сезоне 2019/20, когда отметился двумя мячами во время аренды в датском "Сеннерьюске".

Результаты украинцев в чемпионате Италии

Последний раз столичный клуб выступал в Лиге чемпионов еще в сезоне 2018/19, где дошел до стадии 1/8 финала.

После этого команда играла в менее престижных еврокубках и даже выиграла Лигу конференций в 2022 году.

Довбик лишь недавно начал возвращаться к боевой форме. Ранее Артем впервые за четыре месяца появился на поле, приняв участие в сверхпринципиальном римском дерби против "Лацио".

Непростым выдался год и для другого нашего земляка в Италии. Полузащитник Руслан Малиновский вместе с "Дженоа" финишировал на 16-й позиции и сохранил прописку в элите.

Однако уже известно, что хавбек официально покинет генуэзскую команду во время летнего трансферного окна.

